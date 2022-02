Polizei sucht Geschädigten nach Rempler in Knesebeck

Knesebeck

Im Vorbeifahren hatte eine Autofahrerin in Knesebeck an der Wittinger Straße den Seitenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beschädigt. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr, die Verursacherin meldete den Vorfall später bei der Wolfsburger Polizei. Zu dem Zeitpunkt stand der vermutlich am linken Außenspiegel beschädigte Wagen aber nicht mehr auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 21 der Wittinger Straße. Es soll sich dabei um einen dunklen Wagen, eventuell einen VW Caddy, gehandelt haben. Die Polizei Wittingen bittet den Halter dieses Wagens, sich unter Tel. (05831) 25 28 80 zu melden.

