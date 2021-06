Transvaal

Die Kreisstraße 29 zwischen Knesebeck und Transvaal ist eine Strecke, auf der gerne mal zu schnell gefahren wird – so auch wieder am Donnerstagnachmittag. Die Polizei erwischte auf der Strecke, auf der Tempo 70 erlaubt ist, einen 40-Jährigen aus dem Nordkreis mit sage und schreibe 142 Stundenkilometern. Das hat ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 440 Euro zur Folge.

Darüber hinaus stoppten die Beamten aus Wittingen vier Verkehrsteilnehmer, die schnell genug für einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld waren, sowie etliche Autofahrer, die die erlaubt Höchstgeschwindigkeit nur wenig überschritten.

Von der AZ-Redaktion