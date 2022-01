Polizei meldet Unfall bei Knesebeck nach Überholmanöver

Knesebeck

Ein riskantes Überholmanöver zwischen Vorhop und Knesebeck führte am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Unfall, eine Frau erlitt leichte Verletzungen, der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Frau war von Vorhop in Richtung Knesebeck unterwegs, vor ihr auf der Landesstraße 286 fuhr ein Lkw, den sie wegen des Gegenverkehrs nicht überholen konnte. Das hinderte den Fahrer eines dunklen Wagens – vermutlich Mercedes – mit Gifhorner Kennzeichen jedoch nicht, seinerseits die Golffahrerin zu überholen. Er musste wegen des Gegenverkehrs scharf abbremsen und scherte unmittelbar vor dem Golf wieder ein. Trotz einer Vollbremsung konnte dessen Fahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, am Golf entstand ein Frontschaden, die Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrer des dunklen Wagens setzte seine Fahrt einfach fort. Zeugen werden gebeten, die Polizei Hankensbüttel unter Tel. (0 58 32) 97 93 40 zu informieren.

Von der AZ-Redaktion