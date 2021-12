Polizei meldet Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wittingen

Wittingen

In Wittingen kam es in der vergangenen Woche zu einem Einbruch in ein Haus an derStraße Klingengarten, der erst jetzt gemeldet wurde. Unbekannte hebelten laut Polizei ein Fenster zum Haus auf unddurchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließendverließen sie den Tatort unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 12. Dezember nachmittags bis zum Morgen des 18. Dezember. Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtethaben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von OTS