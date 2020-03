Wesendorf

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines Smartphones, das am Montag, 23. März, an der Avia-Tankstelle am Kreisel in Wesendorf vom Dach eines Pkw gefallen war. Gegen 12 Uhr war ein Auto nach dem Tanken vom Gelände gefahren. Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein Handy vom Autodach fiel, ohne dass der Fahrer dieses jedoch bemerkte. Angaben gibt es weder zum Fahrzeugtyp noch zum Autokennzeichen. Das Smartphone der Marke Samsung ist mit einer goldfarbenen Hülle versehen und kann vom rechtmäßigen Eigentümer nach telefonischer Kontaktaufnahme unter (0 53 76) 97 65 60 bei der Polizeistation in Wesendorf abgeholt werden.

Von der AZ-Redaktion