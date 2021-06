Wahrenholz

Am Montagmorgen nutzte eine bislang unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter den Moment aus und entwendete die Geldbörse einer Frau. Die Tat passierte gegen 9.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Wahrenholz. Die Bestohlene hatte ihren Einkauf im Kofferraum verstaut und brachte kurz den Korb zurück in den Markt. Dabei ließ sie die Kofferraumklappe offen. Als sie zum Auto zurückkehrte, lag ihr Portemonnaie nicht mehr beim Einkauf.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Wesendorf zu melden unter Tel. (0 53 76) 97 65 60. Die Polizei appelliert dringend, Wertsachen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt zu lassen. Dazu gehört unter anderem, das Portemonnaie immer am Körper zu tragen, Handtaschen im Einkaufswagen immer im Blick zu haben sowie auch diese und andere Wertgegenstände beim Spaziergang nicht im Auto zurückzulassen.

Von OTS