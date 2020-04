Hankensbüttel

Die Polizei sucht den Eigentümer einer Anhängerklappe mit einem markanten Aufkleber der Judo-Abteilung des VfL Wolfsburg. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat die Klappe vermutlich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 244 zwischen Alt Isenhagen und Hankensbüttel während der Fahrt verloren. Gegen 16.30 Uhr fand ein ehemaliger Polizeibeamter aus dem Nordkreis die Klappe auf der Fahrbahn liegend und brachte diese zu seiner früheren Dienststelle an der Johannsenstraße in Hankensbüttel. Die dortigen Beamten bitten nunmehr um sachdienliche Hinweise zum Eigentümer des dazugehörigen Anhängers unter Tel. (0 58 32) 97 93 40.

