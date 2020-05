Corona: Wesendorfer blicken nach Osteuropa

Wesendorf

Inzwischen scheint sich in vielen Ländern die Lage in Sachen Corona wieder etwas zu entspannen. Doch nach wie vor verfolgen Menschen aus dem Landkreis Gifhorn, was in ihren Partnergemeinden passiert. Der Partnerschaftskreis der Samtgemeinde Wesendorf hat Kontakte in mehrere Länder Europas – und blickt derzeit unter anderem in die Tschechische Republik, nach Litauen und Polen – und dort hat die AZ nachgefragt, wie es den Menschen geht.

Polen, Litauen, die Tschechische Republik: Die Mitglieder des Partnerschaftskreises der Samtgemeinde Wesendorf blicken angesichts der Corona-Pandemie zu ihren Partnern. Die AZ hat mit Menschen aus Osteuropa gesprochen, die von der aktuellen Situation erzählen.

So sieht es in Polen aus

In Polen gibt es derzeit 19 569 Erkrankte, 953 Menschen sind bisher an Corona gestorben (Stand 20. Mai). Im Bezirk Radziejowski, dem Partnerlandkreis der Wesendorfer, sieht es vergleichsweise gut aus. „Wir haben eine bestätigte Infektion, 32 Personen sind in Heimquarantäne und 13 Personen in Kollektivquarantäne“, berichtet Alicja Górczyńska, Lehrerin a.D. und Vorsitzende Partnerschaft im Landkreis Radziejow. Die Mitglieder der polnischen Partnerschaftsgruppe verbringen derzeit ihre Zeit zuhause.

Alicja Górczyńska Quelle: Alicja Górczyńska

Junge Menschen nehmen nach bestimmten Programmen am Online-Lernen teil, einige bereiten sich auf die Sekundarschulabschlussprüfung und die Berufsprüfung vor. Die Schulen sind weiterhin für ältere Jugendliche geschlossen, nur Kinderbetreuung ab den Klassen 1 bis 3 wird angeboten und einige Kindergärten sind geöffnet. Die Menschen können mit Abstand zueinander auf die Straße gehen. Die Läden haben geöffnet, einige Restaurants, Frisöre. Aber es gibt keine Gruppentreffen, keine größeren Veranstaltungen. „Aber wir können die Schönheit der Frühlingsnatur genießen, wir fotografieren gerne. Es ist gut, dass es viel Grün und blühende Sträucher gibt und Bäume“, sagt Alicja Górczyńska.

Die Lage in der Tschechischen Republik

„Das Leben ist angehalten für zwei Monate in unserem Land. Alles wurde geschlossen, wir tragen Masken. Jetzt öffnen die Läden wieder, zum 25. Mai auch die Restaurants“, berichtet Pavla Hradecká, Projektbetreuerin Zasada und Dozentin für Französisch an der Uni Brünn, aus der Tschechischen Republik. 8647 Menschen haben sich in dem Land mit Corona infiziert, 302 sind bereits gestorben.

Pavla Hradecká Quelle: Pavla Hradecká

Die meisten Geschäfte sind bereits geöffnet. Restaurants können erst Ende Mai geöffnet werden. Die Menschen können sich bereits freier bewegen, Sport treiben, aber maximal zehn Personen zusammen. Das Tragen von Gesichtsmasken ist obligatorisch. Die Jugendlichen, die in den Projekten mit dem Wesendorfer Partnerschaftskreis gearbeitet haben, gehen noch nicht wieder zur Schule – die hat bisher nur für Grundschüler und die Abschlussklassen geöffnet. Pavla Hradecká arbeitet derzeit im Home-Office und unternimmt mit ihrer Mutter viele Ausflüge in die Natur. „Ich versuche, in dieser Situation entspannt zu bleiben, aber ich freue mich auch schon darauf, wieder arbeiten gehen zu können.“

Die Situation in Litauen

Bisher sind in Litauen 60 Menschen gestorben an Corona, 1562 sind erkrankt. Die Quarantäne soll bis Ende Mai dauern, könnte aber verlängert werden, erzählt Ilona Bingeliene, Deutschlehrerin und Projektbetreuerin in Vilnius.

Ilona Bingeliene Quelle: Ilona Bingeliene

Geschäfte, Schönheitssalons, Straßencafés, Märkte sind wieder geöffnet. Seit Mitte Mai dürfen die Menschen in kleinen Gruppen spazieren gehen, in Straßencafés sitzen, Verwandte besuchen, zum Arzt gehen. Es muss jedoch ein angemessener Abstand eingehalten werden. Das Tragen von Gesichtsmasken ist nur noch empfohlen.

Ab 25. Mai werden die Grundschulen die Tür öffnen, aber die Hauptschulen und Gymnasien werden voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres online arbeiten. Die Menschen, die zuvor von zu Hause gearbeitet haben, kehren nach und nach zu ihren Arbeitsplätzen zurück. „Das Leben kehrt allmählich zurück.“

Von Thorsten Behrens