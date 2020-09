Wesendorf

Momentan ist die aus Holz nachgebaute Stadt auf der Paintball-Anlage in Wesendorf weiß getüncht. Das soll sich ändern. Paintball-Betreiber Eugen Witt will die Flächen für Graffiti-Künstler zur Verfügung stellen – ganz legal.

Seit zwei Jahren betreibt Witt die Paintball-Anlage auf dem Gelände des Wesendorfer Hammersteinparks. Vor der Übernahme hat er hier selbst gespielt. Und jetzt will er einer der Spielflächen – der Stadt – etwas Farbe verpassen. „Die finde ich derzeit ziemlich trist. Farbe ist ein zentrales Element bei Paintball. Daher möchte ich welche auf das Gelände bringen“, erklärt Witt. Ihm geht es bei dem Sport um den Spaß an der Sache. Es darf also bunt werden.

Mitmachen darf jeder, der Lust dazu hat, vor allem aber Jugendliche

Seine Idee: Graffiti-Künstler dürfen sich auf dem Gelände des Stadt-Spielfeldes einmal so richtig ausleben. Dort stehen kleinere Holzkonstruktionen, die Häuser darstellen sollen. Dort steht aber auch eine große, zentrale Konstruktion mit zwei Ebenen. „Das ist unser Fort“, sagt Witt. Und das alleine bietet schon Fläche für mehrere Werke.

Mitmachen dürfe jeder, der dazu Lust habe, ähnlich wie beim Paintball. „Wir bieten das ab zwölf Jahren an. Hierher kommen aber auch Spieler, die 80 Jahre alt sind.“ Vorrangig aber möchte Witt Jugendliche ansprechen, die sonst kaum Gelegenheit haben, legal ihre Arbeiten aufzubringen und zu präsentieren.

Interessenten sollen sich mit einem Motiventwurf bewerben

Und was darf gesprüht werden? „Die Motive sind grundsätzlich egal. Aber ich achte schon darauf, dass es im gesetzlichen Rahmen läuft. Und cool wäre natürlich, wenn die Motive irgendwie passen zum Thema.“ Daher würde Witt gerne mit der Anmeldung auch schon einen Entwurf sehen – denn für die besten soll es Gutscheine für die Paintball-Anlage geben. Gebühren für die Teilnahme fallen keine an, lediglich die Farben müssten die Teilnehmer selbst mitbringen. Gesprüht werden soll dann an mehreren Tagen in der Woche – die Weitläufigkeit des Geländes bietet da gerade auch mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln gute Voraussetzungen, sagt Witt. An den Wochenenden sei kein Sprayeinsatz möglich, denn da laufen die Paintball-Events.

Wer sich beteiligen möchte, kann sich bis Ende September mit einem Motiventwurf per E-Mail an info@paintball-adventure.de bewerben.

Von Thorsten Behrens