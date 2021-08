Wesendorf

Auf dem Straßennetz im Landkreis Gifhorn wird gerade gebuddelt und gebuddelt. Seit Montag neu hinzugekommen ist die Ortsdurchfahrt in Wesendorf. Wegen der umfangreichen Sanierung ist dort eine Vollsperrung nötig.

Die Erneuerung der Kreisstraße 7 in der Ortsdurchfahrt Wesendorf zwischen dem Kreisverkehr K 7 mit der L 286 und dem Kreisverkehr Blumenstraße steht an. Die Fahrbahn wird bis in eine Tiefe von rund 50 Zentimetern aufgenommen und neu gemacht.

Insgesamt sind vier Bauabschnitte geplant

Im selben Zuge wird der Wasserverband Gifhorn Teile der Misch- und Regenwasserkanalisation sowie die Trinkwasserleitung erneuern. Die Baumaßnahme wird in vier Abschnitten durchgeführt, damit nicht zeitgleich die komplette Straße für die Anlieger gesperrt ist. Einzelne Sperrungen lassen sich jedoch nicht vermeiden.

Vollsperrung: Ehe der neue Straßenbelag auf die Wesendorfer Ortsdurchfahrt kommt, muss zunächst tief gebuddelt werden. Quelle: Lea Rebuschat

„Jeder einzelne Abschnitt muss allerdings unter Vollsperrung hergestellt werden“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel, der aber versichert, dass die fußläufige Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke jederzeit gewährleistet sei. Der erste Abschnitt wird am Kreisverkehr K 7 mit der L 286 beginnen und bis zur Schulstraße reichen.

2,4 Millionen Euro kostet das Gesamtprojekt

Als Bauzeit für die vier Bauabschnitte und die damit verbundenen Umleitungen ist knapp ein Jahr vorgesehen, im Juni 2022 soll alles fertig sein. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich rund 2,4 Millionen Euro betragen.

Die Umleitungsstrecke in Süd-Nord-Richtung erfolgt von Wesendorf über die L 286 in Richtung Wahrenholz. Von dort geht es weiter über die K 4 Richtung Groß Oesingen und dann wieder zurück auf die K 7. Die Umleitung in Nord-Süd-Richtung verläuft entsprechend umgekehrt.

Bald steht auch noch der Kreiselbau an

Die Großbaustelle bekommt bald auch noch Zuwachs: Dann beginnt ein Straßenbau-Projekt der Gemeinde – der Bau des Kreisels, der zum Baugebiet Vor den Fuhren führt. Er wird laut Planung einen Durchmesser von 35 Meter bei einer Fahrbahnbreite von 6,5 Meter und einem 1,5 Meter breiten Pflasterstreifen rund um die grüne Mittelinsel haben.

Im September geht es mit dem Gemeinde-Vorhaben los

Rings um den Kreisel führt ein Geh- und Radweg. Die Ausschreibung läuft noch. Bürgermeister Holger Schulz kann daher noch keinen konkreten Starttermin nennen. „Im September soll es aber losgehen.“ Auch diese Baustelle wird eine Vollsperrung notwendig machen. Die Erreichbarkeit der Deponie von Wesendorf aus soll jedoch gewährleistet sein, betont Schulz.

Von Andrea Posselt