On-Demand-Busse im Nordkreis kommen später

Landkreis Gifhorn

Das vom Regionalverband gesteuerte Vorhaben eines On-Demand-Busses im Nordkreis, das „im Wesentlichen in der Samtgemeinde Wesendorf“ etabliert werden soll und „ein bisschen eine Vorreiterrolle übernimmt“, so VLG-Geschäftsführer Stephan Heidenreich, verspätet sich. Statt im Herbst zu starten, werde nun Frühjahr/Sommer 2021 als Startzeitpunkt angepeilt, weil auch die für die Nutzung nötige App „vom Anbieter nicht bis Jahresende fertig gestellt werden kann“, so Heidenreich. Das Rufsystem soll „weitgehend automatisch arbeiten“. Um sicher zu gehen, dass der Algorithmus auch wirklich funktioniert, müsse die Anwendung vor der Einführung auch noch getestet werden.

Fahrzeuge werden im Frühjahr ausgeliefert

Ebenfalls noch nicht bereit stünden die insgesamt vier vorgesehenen Fahrzeuge: „Die werden erst im Frühjahr ausgeliefert.“ Es werden „geräumige und komfortable“ Kleinbusse mit acht Sitzen, die mit einem normalen Autoführerschein (plus Personenbeförderungsschein) gesteuert werden können. „Ja, und dann hat man natürlich auch noch Corona im Hinterkopf“, so Heidenreich zu der Tatsache, dass es bei aller Geräumigkeit auch mal eng werden kann in den Fahrzeugen, insbesondere in der Winterzeit. Man wolle deshalb mit der Einführung des neuen Bussystems „auch noch ein bisschen warten. Vielleicht gibt es bis dahin ja schon Fortschritte bei Corona“.

Anzeige

Zur Verfügung stehen soll das automatisierte Bus-Anfrage-System zu den vorgegebenen Betriebszeiten der VLG, insbesondere in „Schwachlaufzeiten – bis in den späten Abend, in den Ferien, samstags und am Sonntagabend“, so Heidenreich. Eine Streichung von Fahrten im Regelfahrplansystem der Verkehrsgesellschaft ist nicht geplant und würde in jedem Fall eine Ausnahme darstellen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Preise sollen sich an Linienbus-Tarif orientieren

„Es soll ein zusätzliches Angebot für den dünn besiedelten Nordkreis sein.“ Es gehe um „die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen“, um einer „Entleerung der Dörfer“ entgegen zu wirken. Falls der „Probebetrieb“ im Norden dereinst erfolgreich verlaufen werde, sei eine Ausweitung des Angebots auf andere strukturell vergleichbare Gebiete denkbar. In jedem Fall werde das On-Demand-System „nicht kostenneutral“ arbeiten, auch weil die Preise für den Fahrgast sich am Linienbus-Tarif orientieren und nicht im Bereich von „Taxi-Tarifen“ liegen sollen.

Anfragen bündeln bei vertretbaren Wartezeiten

Aufgabe des Algorithmus, mit dem die App arbeitet, ist es, die Anforderung einer „Fahrbeziehung“ eines potenziellen Fahrgastes von einem Ort zu einem anderen mit anderen Anfragen, den Standorten und voraussichtlichen Routen der On-Demand-Busse zu koordinieren und unter Berücksichtigung vertretbarer Wartezeiten nach Möglichkeit zu bündeln, um „möglichst viele auf einmal“ zu befördern. Ob und wie gut das funktioniert, werde die Praxis zeigen. Es gebe in Deutschland zwar schon einige On-Demand-Bus-Angebote: „Aber zumeist in größeren Städten“, weiß der VLG-Geschäftsführer.

So funktioniert das On-Demand-System Und so soll das On-Demand-System einmal funktionieren: Mit der zugehörigen Smartphone-App meldet der Fahrgast seinen Fahrtwunsch an und der Routenoptimierungs-Algorithmus meldet das nächste verfügbare Fahrzeug, das sich in der Nähe befindet. Das kann ein Linien-, ein Bürgerbus oder auch ein Taxi sein – es gilt immer der Tarif des Verkehrsverbundes. Möchte beispielsweise am späten Abend jemand von Gifhorn in den Nordkreis fahren, könnte er per Linienbus bis Wesendorf gelangen und von dort aus dann mit Hilfe des neuen Systems sein Ziel erreichen. Die digitale Technik ermöglicht es auch, mehrere Fahrtwünsche zu einer Sammelbeförderung zu bündeln. Und wenn für die gewünschte Relation eine Linienverkehrsverbindung oder eine Verbindung mit dem Bürgerbus besteht, erkennt der Algorithmus das auch und bietet keine On-Demand- Verbindung zeitgleich an – oder nur als Zubringer.

Von Jörg Rohlfs