Es ist vollbracht. Es grünt, blüht und summt gewaltig. Die Blumenwiese des Ehepaares Korinna und Stefan Olfermann steht in voller Blüte. Derzeit dominiert die Farbe Lila. „Das kann sich innerhalb von vier Wochen ändern“, sagt Korinna Olfermann mit Blick auf die Sonnenblumen, die derzeit noch keine blühenden Köpfe präsentieren. 64 Blühpaten – privat und gewerblich – haben sich laut Stefan Olfermann an dem Projekt Blumenwiese beteiligt. Sie stellten Summen in Höhe von einem bis hin zu 500 Euro für das Projekt zur Verfügung. Von dem Geld konnte Olfermann Saatgut für 8000 Quadratmeter Wiese kaufen. Eine kleine Summe fehlte, die legte er aus eigener Tasche noch drauf.

Blumen im Tetra Pak

Mit im Boot des Projektes waren bei der Planung ursprünglich auch Kitas und Schulen. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus aber nichts. Das hinderte die Einrichtungen laut Korinna Olfermann nicht daran, auf eigene Faust aktiv zu werden. So wurde laut Stefan Olfermann in der Oberschule in Wesendorf unter der Regie eines Biolehrers im Innenhof eine Blumenwiese angelegt. Und die Kita-Kinder, die wegen Corona zu Hause ausharrten, erlebten ebenfalls das Keimen, Wachsen und Blühen von Pflanzen. Sie bastelten aus Tetra Paks Blumenbeete und zogen darin Pflanzen aus Saatgut, erzählt Korinna Olfermann. Sie hofft darauf, dass Schüler und Kita-Kinder im kommenden Jahr beim neu geplanten Projekt Blumenwiese in Ummern dabei sein können. „Dann ist Corona hoffentlich vorbei.“ Damit nicht genug – im Herbst legen sie zudem eine Streuobstwiese an.

Die Blumen der aktuellen Wiese, die Olfermann mit Unterstützung der Blühpaten jetzt in der Feldmark an der Straße Missloh in Ummern angelegt hat, überzeugt derzeit mit Blau- und Lilatönen. Für farbige Abwechselung werden bis zum Herbst immer wieder die Blumen sorgen, die jetzt erst hoch wachsen.

Blick auf Nachhaltigkeit

„Mir geht es mit dem Projekt um die gute Sache“, begründet Olfermann sein Engagement für Hummel und Wildbiene, Kohlweißling und Zitronenfalter. Mit Anlage der Wiese tritt der Landwirt in die Fußstapfen seines Vaters, der ehemals die Idee dafür entwickelte und der ab 1. Juli seinem Sohn die Verantwortung für den heimischen Hof überträgt. Das junge Ehepaar Olfermann nimmt die Herausforderung offenbar gerne an, beide haben sich dem Artenschutz verschrieben, denn als Landwirte „leben wir von der, mit der und für die Natur“. Dabei wählt Stefan Olfermann stets den Mittelweg.

Die Blumenwiese von Korinna und Stefan Olfermann besticht mit der Farbe Lila – im Moment jedenfalls. Ein Blick auf die Wiese lohnt sich immer wieder, denn im Laufe der Zeit werden andere Farben dazu kommen. Das Projekt soll im nächsten Jahr weiter gehen.

Für ihn gibt es – wie er sagt – kein Schwarz oder Weiß. Er setzt beim Blick auf die Natur jedoch auf Nachhaltigkeit. Ihm geht es dabei nicht um das Bio-Siegel, sondern um die Achtung vor Natur und Kreatur. Eines seiner Beispiele dafür im heimischen Betrieb: „Unsere Milchkühe leben auch auf der Weide.“ Seine Frau gibt sich überzeugt davon, dass es den Tieren so gut geht, „dass sie länger leben als andere Kühe“.

Streuobstwiese geplant

Jetzt jedenfalls brummt, summt und blüht es auf der Wiese bei Ummern. Malve und Dill, Ringelblume und Borretsch, Ölrettich, Senf, Nelke und Kornblume locken Wildbienen, Schmetterlinge und Hummeln an. Von der Insekten-Vielfalt kann sich überzeugen, wer das summende Spektakel nicht nur vom Auto, sondern direkt vom Wiesenrand aus unter die Lupe nimmt. Für das kommende Jahr überlegen Olfermanns die Anlage einer weiteren Blumenwiese. „Nahe der Hauptstraße in Richtung Hohne“, beschreibt der Landwirt den geplanten Ort. Nahe der Wiehe plant er zudem die Anlage einer Streuobstwiese. Im Herbst soll es angehen. Finanziert werden die Naturprojekte von dem Erlös, zu dem die Blumenpaten in diesem Jahr beigetragen haben. „Dabei darf ich meine Arbeitszeit und den Aufwand nicht rechnen“, sagt der Bauer. Er möchte seinen Einsatz für die Natur als Entgegenkommen der Landwirtschaft“ verstanden wissen und damit ein nachhaltiges Zeichen setzen für eine intakte Umwelt und „die Kinder, die darin aufwachsen“.

Von Hilke Kottlick