Raiffeisen plant Lager für Getreide, Kartoffeln und Pflanzenschutzmittel

Wesendorf

Von wegen „Wir wissen überhaupt noch nicht, was wir dort machen werden“: Das, was Benedikt Ehrhardt, Marketing-Leiter der Raiffeisen Waren GmbH Niedersachsen, am Montagvormittag der AZ mitgeteilt hatte, widerlegte Mareike Hager, bei Raiffeisen für den Agrar-Bereich zuständig, am Montagabend in der Bauausschusssitzung. Bis ins Detail genau stellte sie vor, welche Produkte in welchen Mengen auf dem Gelände des Offroad-Parks gelagert werden sollen.

Standort Flettmar schließt

Sechs bis acht Rundsiloanlagen für Getreide, eine Lagerhalle mit einer Kapazität für 5000 Tonnen festen Dünger, Platz für fünf Tonnen Pflanzenschutzlager, drei Kartoffelhallen für jeweils 10 000 Tonnen Erdäpfel: „Das wird von der Größe her unserer Anlage in Wittingen am Hafen entsprechen“, gab Mareike Hager einen Vergleich. Während der Standort in Wittingen unverändert bleibt, soll der Standort Flettmar geschlossen werden – der Agrarbereich jedenfalls. „Über Tankstelle und Werkstatt werden noch Gespräche geführt.“ Entsprechend kommen auch zehn bis zwölf Mitarbeiter aus Flettmar mit nach Wesendorf. Das Lager in Wahrenholz solle vermutlich als Saisonlager für Spitzenzeiten genutzt werden.

Für den Standort spreche die verkehrsgünstige Lage direkt an der B4, betonte Mareike Hager. Sie könne zwar nicht ausschließen, dass auch ein paar Traktorengespanne mehr durch Wesendorf fahren, „aber drei Viertel des Verkehrs kommt aus Richtung Celle beziehungsweise über Gamsen und Flettmar“.

Die Details folgen

„Das ist sinnvoller, als den Park leer stehen zu lassen“, betonte Andreas Hoffmann ( SPD). Nun gilt es, die Details zu klären: Bebaut werden sollen knapp vier Hektar der acht Hektar, an denen die Raiffeisen Waren GmbH interessiert ist. „Wir hoffen, dass der Rest für Ausgleichsmaßnahmen reicht“, sagte Mareike Hager.

Der Bauausschuss empfahl einstimmig, das Vorhaben der Raiffeisen Waren GmbH zu unterstützen – nächster Schritt wird dann ein städtebaulicher Vertrag sein, um die Bauplanung und das Thema Kostenübernahme zu klären.

Von Christina Rudert