Offroadpark Südheide soll verkauft werden

Der Offroadpark Südheide in Wesendorf soll verkauft werden. Derzeit wird das rund 160.000 Quadratmeter große Objekt im Internet angeboten – für 1,6 Millionen Euro.

Autos und Pferde im Gelände

Vor zehn Jahren erst entstand auf der ehemaligen Stadtortschießanlage der Bundeswehr, die bis 2006 den heutigen Gewerbebereich Hammersteinpark als Kaserne nutzte, der Offroadpark. Quads, SUVs, Geländewagen, Motorcross und Enduro-Maschinen düsen seither über die Pisten, beispielsweise beim jährlichen 4,2-Stunden-Rennen, bei dem es gilt, in der vorgegebenen zeit möglichst viele Runden zu drehen. Auch Reiter kommen seit 2018 mit dem Horsetrail auf ihre Kosten – 150 bis 180 Pferde und Reiter nehmen an den Aktionstagen teil.

„Wir sind nicht pleite“

Könnte damit bald Schluss sein? „Nein“, sagt Marco Lehner, einer der Eigentümer, deutlich. Man suche vorrangig einen Käufer, der den bestehenden Betrieb weiter führen will. Die für 2020 geplanten Veranstaltungen würden aber alle stattfinden, unabhängig von einem Verkauf. Und auch in den folgenden Jahren werde man nicht schließen, falls sich mittelfristig kein Käufer finde. „Wir haben den Offroadpark nicht in den zehn Jahren aufgebaut, um ihn dann einfach zu schließen.“ Man stehe nicht unter Zeitdruck: „Wir sind nicht pleite oder in finanziellen Schwierigkeiten, der Offroadpark läuft gut“, betont Lehner.

Verkauf als Altersvorsorge

Doch warum soll dann verkauft werden? „Wir wollen weniger arbeiten. Ich habe beispielsweise noch einen anderen Betrieb und bin zusätzlich jedes Wochenende im Offroadpark. Gerne würde ich mal in Urlaub fahren und meine Wochenarbeitszeiten reduzieren. Außerdem war der Offroad immer auch als eine Altersversorgung gedacht – wir müssen nur früh genug anfangen, nach einem Nachfolger zu suchen“, sagt Lehner auf AZ-Anfrage.

Auch Bunkeranlage gehört zum Angebot

Das Gelände, das angeboten wird, beinhaltet aber noch mehr als nur den Offroadpark. Im hinteren Teil der Anlage gibt es eine laut Expose abtrennbare Fläche – und auf der befinden sich 20 etwa 60 Quadratmeter und vier etwa 50 Quadratmeter große Bunker aus original Bundeswehrbestand. „Die massiv gebauten Bunker verfügen über Be- und Entlüftung sowie Starkstrom und sind alle mit schweren Türen verschlossen. Daher eignen sie sich ideal zur trockenen und sicheren Lagerung von beispielsweise Autos, Möbel, Sprengstoff“, heißt es im Expose.

