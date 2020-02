Jagdmuseum Wulff startet in die neue Saison

Oerrel

Nach der Winterpause öffnet das Jagdmuseum Wulff in Oerrel wieder seine Tore. Ab Sonntag, 1. März, können Besucher in den großen Gebäuden des Museums wieder alles über Jagd und Naturschutz erfahren.

Dioramen und moderne Technik

Mit Audiogeräten wird den Gästen aufgezeigt, warum Jagd heute notwendig ist und wie diese im Einklang mit dem Naturschutz erfolgen kann. In großen Dioramen sind die heimischen Wildtiere in ihren Lebensräumen mit lebensechten Präparaten dargestellt. Computergesteuerte Installationen zeigen weiterhin Szenen der Jagd, an Pirschstationen lassen sich auf dem Computer Wildtiere in ihrem Lebensraum entdecken und beim Jagdschein-Quiz kann jeder sein Wissen testen.

Museum gilt als einzigartig

„Unser Jagdmuseum ist ein in Deutschland einzigartiges Museum zur jagdlichen Nutzung und zum Naturschutz. Mit neuen Medien wird das gesellschaftlich sehr bedeutsame Thema, wie ist unsere Beziehung zu den Wildtieren, hier dargestellt und diskutiert. Kinder werden mit Spielen an die heimische Tierwelt herangeführt“, berichtet Geschäftsführer Dr. Oskar Kölsch. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet und sonn- und feiertags von 13 bis 16 Uhr. Montags und dienstags sind Ruhetage. Gruppenführungen sind weiterhin nach Voranmeldung jederzeit möglich.

Besuch des Wildgeheges lohnt sich

Nach einem Besuch des Jagdmuseums Wulff sind momentan am Wildgehege des Museums Wildschweine, Rotwild und Muffelwild auf einem Pirschgang durch die Natur besonders gut zu sehen. So kann man mit der ganzen Familie interessante Stunden im Jagdmuseum Wulff verbringen. Nähere Hinweise im Internet unter www.jagdmuseum-wulff.de.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion