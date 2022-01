Oerrel: Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus Vereinsheim

Oerrel

Wann das passierte, lässt sich nur ungefähr eingrenzen: Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in das Vereinsheim des Sportvereins an der Straße „Am Sportplatz“ in Oerrel ein. Um in das Gebäude zu kommen, haben sie eine seitliche Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter zielgerichtet Elektronikgeräte im Wert von mehr als 1 000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen transportierten die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug ab, mit dem sie vorher direkt an das Gebäude herangefahren waren.

Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. (0 58 32) 97 93 40 bei der Polizei in Hankensbüttel zu melden.

Von der AZ-Redaktion