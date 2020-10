Hankensbüttel

Die Ausbildungsplatzinitiative „Hallo Zukunft“ findet auf Initiative von Aline Henke von der Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung am Samstag, 7. November, von 13 bis 16.30 Uhr statt. Die frühere Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg konnte dazu 23 Unternehmen begeistern, die auf diesem Wege versuchen, neue Auszubildende zu finden. Sie öffnen an diesem Tag ihre Tore.

Firmen zeigen in den Betrieben die Ausbildungsmöglichkeiten

Aline Henke selbst hatte mit ihrem Unternehmen vor zwei Jahren bereits gute Erfahrungen mit diesem Schnuppertag machen können und trat damit an die Firmen im Raum Hankensbüttel heran, um sie für diese Idee zu begeistern. Und so hatte sie bereits Ende August zu einem Informationsabend geladen, wo alle Einzelheiten bekanntgegeben wurden. Voraussetzung war, dass alle teilnehmenden Unternehmen am 7. November die entsprechenden Ausbildungsberufe in ihren eigenen Räumlichkeiten vorstellen.

Jungen Menschen werde so die Schwellenangst genommen

So nehme man jungen Menschen die Schwellenangst, auf eigene Faust auf die Firmen zuzugehen, so Grit Schneider, Assistentin der Geschäftsleitung von der Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung. „Wir gehen auch in die Schulen und erzählen kurz von dem bevorstehenden Tag.“ Auch mit Straßenbannern, Flags und Plakaten sowie auf Social-Media-Kanälen wirbt das Bündnis für den Aktionstag. Damit nicht jeder Schüler der Klassen neun bis zwölf anreisen muss, wird ein Bus als „Azubihopper“ eingesetzt, der die Firmen nach Wunsch anfährt.

23 Firmen beteiligen sich an dem Aktionstag

Folgende 23 Firmen nehmen an der Ausbildungsplatzinitiative teil und öffnen am 7. November ihre Pforten: Aktion Fischotterschutz e.V., Andreas Weiss Steuerberater, Axel Hawellek Bad & Heizung, Bäckerei Café Schmidt, Bettina Harms GmbH, Bischoff Reisen, Die Planschmiede 2KS GmbH, Dirk Schwarzburg Kachelofenbau, Gärtnerei Unruh, hankensbütteler kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Ihr Pflegedienst Kroll, Jakob Reihl GmbH&Co.KG, Malermeister Peter Schulze, Samtgemeinde Hankensbüttel, Schmidt Landmaschinen GmbH & Co. KG, Skribo Buchhandlung Ullrich Inh. Elke Fricke, Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany,Tischlerei Thomas Heuer, VR PLUS Technik, VR Plus Markt und Energie, Zimmerei & Holzbau Christian Kaiser GmbH & Co. KG und Martens & Pesel Steuerberatungsgesellschaft.

Von Siegfried Glasow