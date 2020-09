Wittingen

Am 20. März war ein Auftritt dieser kultigen Jazzband im wunderbaren Saal des Knesebecker Hofs geplant, der leider wegen der Corona Pandemie abgesagt werden musste. Der Kulturverein Wittingen freut sich sehr, nun einen neuen Termin für ein Konzert der Sazerac Swingers ankündigen zu können.

Am Freitag, 6. November, wird das Konzert nachgeholt. Es findet nun um 19 Uhr aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in der Stadthalle Wittingen statt. Alle im Frühjahr erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Allerdings wird die Zahl der Besucher limitiert, um die Hygienebestimmungen einhalten zu können. Aufgrund des guten Kartenvorverkaufs im Frühjahr steht nur noch eine begrenzte Zahl freier Plätze zur Verfügung.Der Kulturverein hofft, dass die vielen Knesebecker, die sich vermutlich gefreut hatten, einmal ein Heimspiel des Kulturvereins vor Ort erleben zu können, sich nun auf den Weg nach Wittingen machen, um das Konzert dort mitzuerleben.

Anzeige

Vor dem Konzert findet ein Catering statt

Auf jeden Fall wird diese Band mit dem unverwechselbaren New Orleans Sound und ihrem originellen und rhythmisch ausgefeilten Swing, der in die Beine geht, eine Show liefern, die ihresgleichen sucht. Die Musiker machen jedes Konzert zu einer unvergesslichen Party, mit ihrer beeindruckenden Energie und Präsenz elektrisieren sie die BesucherInnen auf Festivals und Clubkonzerten. Sie haben ihren eigenen Sound und spielen den jungen New Orleans Jazz so, wie er tatsächlich heutzutage in seiner Geburtsstadt zu erleben ist. Obwohl wir uns alle auf ein Mitswingen und Mittanzen gefreut haben, wird das Konzert auch im Sitzen zu einem fantastischen Erlebnis werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Catering findet ab diesem Zeitpunkt durch Veranstaltungsmix Gunda Wolter statt. Eintrittskarten sind noch per E-Mail an ohst@kulturverein-wittingen.de oder unter Tel. (01 76) 57 93 70 50 zum Preis von 18 Euro (Schüler fünf Euro) erhältlich. Ein Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich. Dieser darf an den Plätzen abgenommen werden. Veranstalter ist der Kulturverein Wittingen in Kooperation mit dem Heimat- und Kulturverein Knesebeck.

Von unserer Redaktion