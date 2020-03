Kommissar Kilian Frommelt ermittelt wieder

Wittingen

In „Blauäugig“ hatte es der Gifhorner Kommissar Kilian Frommelt mit einem Kindermörder zu tun. In seinem zweiten Fall „ Aschermittwoch“ sind es zwei Marilyns, die ihm den Schlaf rauben. Die Wittinger Autorin Beate Winter setzt auch in diesem Krimi wieder auf regionale Tatorte.

Die Ermittlungen in „ Aschermittwoch“ laufen schleppend und das Ermittlerteam ist frustriert. Wenn sich die neue Staatsanwältin nicht nur immer in die Ermittlungsarbeit einmischen würde. Dazu kommen Frommelts private Sorgen. Soll er Birgit einen Heiratsantrag machen? Oder ist er vielleicht beziehungsgeschädigt, weil seine Exfrau Maren ihn verlassen hat? Er glaubt, seine einzigen und wahren Freunde sind Jack Daniel’s, von dem er immer eine gut gefüllte Flasche zu Hause hat, und Friedrun, seine Vogelspinne. Frommelt und sein Team geraten in einen Strudel von Eifersucht und verschmähter Liebe.

Marilyn liegt tot im Schnee

„Nachdem ich ‚Blauäugig‘ 2015 veröffentlicht hatte und dieser Krimi in Gifhorn spielt, hatte ich beschlossen einen neuen Tatort zu suchen. Ich kann ja schließlich nicht in nur einem Ort ständig Leute um die Ecke bringen. Und was liegt näher, als im Umfeld des eigenen Wohnortes zu suchen. Die Idee für ‚ Aschermittwoch‘ hatte ich, als ich mir vorstellte was wäre, wenn zwei Marilyns auftauchten, von denen eine tot im Schnee läge und die andere vor Kommissar Frommelts Haus stünde“, erzählt die Autorin.

Leiche liegt im Knesebecker Schützenhaus

„Und dann brauchte ich einen passenden Tatort. Wo lege ich meine Leiche am wirkungsvollsten hin? Hierfür bin ich zur Recherche über die Dörfer gefahren und habe auch Fotos gemacht. Die brauche ich anschließend beim Schreiben, um die Örtlichkeiten genau beschreiben zu können. Da kam mir das Knesebecker Schützenhaus wie gerufen, weil es dort immer größere Veranstaltungen gibt. Es ist schon seltsam, wenn man in der Gegend herumschleicht und Fotos vom Tatort macht. Eigentlich ist ja nichts dabei, aber ich bin dann schon so in der Geschichte drin, dass ich mich fast selbst wie der Täter fühle.“

Lange Verlagssuche für Aschermittwoch

„ Aschermittwoch“ war Ende 2017 bereits fertig geschrieben. Doch Winters alter Verlag hatte seine Krimisparte eingestellt, sodass sie sich einen neuen Verlag suchen musste. Das dauerte einige Zeit. „Zu meinem Glück hatte der noch recht junge Plattini-Verlag Interesse an meinem Krimi. Und dieser Verlag bringt auch noch einmal neu lektoriert ‚Blauäugig‘ zur Leipziger Buchmesse heraus.“ Dort stellt Winter am Samstag, 14. März, um 15.30 Uhr beide Bücher dem Messepublikum vor (Leseinsel Junge Verlage Halle 5, Stand G200).

Stricken und Spazierengehen zum Ausgleich

Und was macht eine Krimiautorin, wenn sie gerade keinen Mord plant? „Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Um den Kopf wieder frei zu bekommen vom langen Sitzen vor dem Computer. Ich lese viel und gerne. Das dient ja auch der Recherche: Wie machen es die anderen? Oder ich stricke viel, und zeichne, und nähe. Und stelle gerade fest, dass ich bei alldem kaum Zeit zum Schreiben haben kann.“ Trotzdem arbeitet Beate Winter bereits am dritten Fall um Kriminalhauptkommissar Kilian Frommelt. Dieser Fall spielt in einem geheimnisvollen Haus, in dem die neue Bewohnerin Stimmen hört und eine alte Hebamme ums Leben kommt. „Viel mehr kann ich leider noch nicht verraten, denn beim Schreiben ändern sich die Gegebenheiten immer wieder.“

Eine Lesung in Gifhorn zur Premiere

Bei Bücher Nolte in Gifhorn stellt Beate Winter „ Aschermittwoch“ am Dienstag, 17. März, um 20 Uhr als Premiere für den Landkreis Gifhorn vor. Der Kriminalroman ist als Taschenbuch (400 Seiten) unter der ISBN 978-3-947706-16-7 für 13 Euro und als E-Book unter der ISBN 978-3-947706-17-4 für 9,99 EUR ab Mitte März überall erhältlich.

Von Thorsten Behrens