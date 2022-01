Neue Variante für den Mensa-Bau in Wahrenholz

Wesendorf

In der Samtgemeinde Wesendorf gibt es in den nächsten Jahren viele „Baustellen“, die zum Teil auch wegen bereits zugesagter Fördergelder zügig umgesetzt werden müssen. Bedingt durch die Corona-Pandemie, fehlende Baustoffe sowie Um- und Neuplanungen ist das in manchen Bereichen eine Herausforderung. Dies wurde während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umweltfragen deutlich.

Die Politiker besichtigten zunächst die Grundschule in Wahrenholz, um sich über den Bau der Mensa Gedanken zu machen, da der Ganztagsschulbetrieb im Schuljahr 2023/24 aufgenommen werden soll. Die Schulleiterin Karola Märländer bat darum, schnell zu agieren, da es sehr viel Zeit in Anspruch nehme, um den Ganztagsbetrieb aufnehmen zu können. „Wir stehen als Politik im Wort“, betonte auch der Ausschussvorsitzende Andreas Hoffmann (SPD). Bauamtsleiter Ingold Blume betonte, dass nur noch anderthalb Jahre Zeit bleiben, um den Bau der Mensa fertigzustellen.

Der Zugang zur Mensa wäre über die Straße „An der Sägemühle“ möglich

Der aktuelle Planungsentwurf sieht nun eine Variante 3 vor. Dazu soll die Doppelgarage am bisherigen Bürgerhaus abgerissen werden, um den Schulhof zu vergrößern, da ein Teil des Schulhofes zwischen der Turnhalle und dem ehemaligen Bürgerhaus als Standort für den Mensabau dienen soll. Damit schafft man einen Übergang vom ehemaligen Bürgerhaus, das auch die Schulverwaltung nebst Lehrkräfteraum aufnehmen soll, zur Mensa und durch einen außen liegenden, überdachten Gang zum Hauptgebäude der Schule hin. Logistisch wäre die Mensa aus der Straße „An der Sägemühle“ zugänglich. Und der Lehrerparkplatz würde auf die gegenüberliegende Grundstücksfläche kommen, die bereits heute schon genutzt wird. „Damit sind die Varianten 1 und 2, die keine Begeisterung hervorlockten, praktisch aus dem Rennen“, sagte Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze.

Ein Wunsch der Oberschule: Ein neuer Haupteingang von der Straße am Lerchenberg her und die Integration des Bolzplatzes ins Schulgelände. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Auch an der Oberschule (OBS) in Wesendorf gibt es noch zahlreiche Wünsche der Schulleiterin Katja Wölfer. So soll ein neuer Haupteingang von der Straße am Lerchenberg her geschaffen werden, da der jetzige Eingang vom Parkplatz an der Alten Heerstraße kein Aushängeschild für eine solche Bildungseinrichtung sei. Dabei sollte sichergestellt werden, dass auch die Grundschüler weiter freien Zugang zur Mensa in der OBS haben. Zudem soll ein dort vorhandener Bolzplatz nach dem Willen der Schulleiterin so mit in das Schulgelände eingebunden werden, dass er zum eingezäunten Bereich gehört und von den Schülern genutzt werden kann, aber gleichzeitig auch außerhalb der Schulzeit noch genutzt werden kann.

Mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf dem Bolzplatz

Wichtig sei auch dabei, so Bauamtsleiter Blume, „dass wir mit der Verlegung des Zaunes auch für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in dem Bereich sorgen“. Denn der Platz im jetzigen Zustand sehe ständig unsauber aus, zumal sich dort Jugendliche und andere, jüngere Erwachsene treffen und auch Rauschmittel konsumieren.

Von Hans-Jürgen Ollech