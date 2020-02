Brome/Hankensbüttel

Bei den Polizei-Stationen in Brome und Hankensbüttel ergeben sich in den nächsten Tagen kleine, aber wichtige Veränderungen. Die Telefonanschlüsse beider Dienststellen werden durch IT.N übernommen und in diesem Zuge mit neuen Rufnummern ausgestattet. Die Rufnummer der Polizeistation Brome ändert sich am Mittwoch, 19. Februar, 9 Uhr, und lautet dann: (0 58 33) 95 55 00. In Hankensbüttel gilt die Änderung ab Donnerstag, 20. Februar, 9 Uhr, die neue Nummer lautet (0 58 32) 97 93 40.

