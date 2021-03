Neue Idee fürs Wesendorfer Feuerwehrhaus

Wesendorf

Die Gemeinde Wesendorf hat viel vor, und sie kann es sich auch leisten, wie Bürgermeister Holger Schulz (SPD) bei der Online-Ratssitzung am Dienstagabend mitteilte. Außerdem brachte er einen neuen Standort für das Feuerwehrhaus ins Gespräch.

Mit Stand 18. Februar verfüge die Gemeinde über 7,1 Millionen Euro liquider Mittel, informierte Schulz. Davon ist unter anderem der Bau des Kreisels an der Kreisstraße 7 südlich von Wesendorf mit zu bezahlen. Der Rat traf einen einstimmigen Beschluss, mit dem Landkreis eine Vereinbarung zum Bau dieses Kreisels am Baugebiet „Vor den Fuhren“ zu treffen. 190 000 Euro kostet dieser Beschluss die Gemeinde, die Ablösekosten zur Übertragung der Straßenbaulast an den Landkreis zu zahlen hat. Außerdem soll die Straße im Westerholzer Baugebiet Horst ausgebaut werden.

Ausbau geplant: Die Straße im Baugebiet Horst in Westerholz. Quelle: Hans-Jürgen Ollech

Gremium beschließt Straßennamen für Hammersteinpark und Wesendorf Residenz

Bezüglich des Standortes für ein neues Feuerwehrhaus in Wesendorf schlug Schulz ein Gelände am westlichen Ortsausgang an der Celler Straße in Richtung Friedhof/B4 vor, die Idee soll nun dem Arbeitskreis vorgelegt werden. Einstimmig beschloss der Rat die Vergabe von Straßennamen im Mischgebiet Hammersteinpark und Wesendorf Residenz: Oldenburger Straße, Flensburger Straße, Stralsunder Straße und Osnabrücker Straße.

Ratsfrau Melanie Schulze (CDU) hatte beantragt, den ehemaligen Kinderspielplatz an der Parkstraße in Wesendorf an die Samtgemeinde zu veräußern, um dort eine weitere Kindertagesstätte zu errichten. Das lehnte der Rat bei einer Ja-Stimme mit acht Nein und vier Enthaltungen ab. Im November hatte das Gremium erst beschlossen, dass dieser Spielplatz zu einer Blühwiese umfunktioniert werden soll und in das Konzept der Neugestaltung der Grünen Lunge eingebunden wird. Ratsherr Andreas Hoffmann (SPD) erinnerte an die Ablehnung des Verwaltungsausschusses mit dem Argument, dass bereits in unmittelbarer Nähe die Kita Fuhrenmoor angesiedelt sei.

Auch in Wesendorf wird nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe gesucht

Darüber hinaus berichtete Schulz über die derzeitige Standortsuche für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle – auch die Gemeinde Wesendorf sei in Teilbereichen betroffen. Der Bürgermeister forderte seine Ratskolleginnen und -Kollegen auf, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und die einschlägigen Unterlagen zu studieren. Außerdem sprach er die 52 Bohrschlammgruben im Landkreis Gifhorn an, von denen 18 Gruben im Bereich der Gemeinde Wesendorf liegen und näher untersucht werden sollen.

Schulz informierte, dass das Hotel La Vital an einer Kooperation mit der Gemeinde interessiert sei, wenn es um die Schaffung von E-Ladesäulen gehe. Die Kosten für die geplanten Hochbaumaßnahmen am Sportheim des WSC sind mit 620 000 Euro veranschlagt worden, wobei es eine maximale Förderung von 100 000 Euro geben könne, so Schulz. Und zum Breitbandausbau in Wesendorf berichtete er, dass nun außer den weißen auch die schwarzen Flecken in den Ausbau aufgenommen werden können, wenn sich mindestens 60 Prozent der jeweiligen Haushalte dafür entscheiden würden. Dies betreffe im Wesentlichen Westerholz sowie den Bereich Bültenmoor in Wesendorf. Die Gemeinde wird hierzu noch einmal gesondert werben.

Ein Maibaum-Fest wird es nicht geben

Westerholz soll sich auch für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bewerben, animierte der Bürgermeister, der abschließend berichtete, dass der Maibaum auch in diesem Jahr nicht mit einer großen Feier, sondern nur durch ein paar wenige Akteure aufgestellt werde, da die Corona-Regeln kein Fest zulassen. Und er teilte mit, dass Wesendorf weiter wächst: Mit Stand 31. Januar lebten 5 743 Einwohner dort, 5 511 davon mit Hauptwohnsitz.

Von Hans-Jürgen Ollech