Es ist schon fast Routine, dass in Wahrenholz im Rahmen der Dorfentwicklung Grundsteinlegung, Richtfest oder Einweihung gefeiert wird – so viel passiert in der Gemeinde derzeit. Dieses Mal war die Alte Schmiede an der Reihe. Auf ihrem Dachstuhl steht jetzt ein Richtbaum.