Start frei für die neue Aktion der St. Johannis-Gemeinde in Wesendorf: Seit 1. Advent stehen erste Figuren der Weihnachtsgeschichte vor der Kirche. Ideengeberin Susan Heydecke und ihr Helferteam haben die Hauptdarsteller in den vergangenen Wochen mit Stichsäge, Schleifer und Pinsel in Form gebracht. Pastor Moritz Junghans wurde am Wochenende tätig.

Maria und der Erzengel Gabriel machen den Anfang. Sie stehen vor der Kirche in Wesendorf. Daneben eine Tafel mit Infotexten zu der Aktion und den Szenen, die die Figuren gerade darstellen. „Die beiden haben sich schon eingefunden“, sagt Junghans, der daran nicht unerheblichen Anteil hat. Nachdem am Donnerstag die Fundament-Hülsen in den Boden gebracht wurden – „Das hat schon etwas gedauert“ – steckte er am Samstag Maria und Gabriel hinein und verschraubte sie.

Maria und Erzengel Gabriel: Pastor Moritz Junghans stellte am Wochenende die ersten Figuren vor der Wesendorfer St. Johannis-Kirche auf. Quelle: Lea Rebuschat

So wird ein familientauglicher Spaziergang daraus

An jedem Sonntag bis Weihnachten sollen weitere lebensgroße, aus Multiplex-Platten geschnittene Figuren hinzu kommen. Als nächstes ist Josef an der Reihe. „Das kann ich schon verraten.“ Die Figuren werden sich Junghans zufolge erst einmal an der Kirche versammeln, wo batteriebetriebene Strahler sie nach der Dämmerung ins Licht rücken werden. Danach verteile man sie über den Ort, so dass pünktlich zum Weihnachtsfest ein familientauglicher Feststagsspaziergang von einer Station zur anderen möglich sei.

Darum die Idee mit den Figuren

Die Figuren-Aktion entstand aus der Corona-Not heraus. Sie soll darüber hinweg trösten, dass wegen der Pandemie der Familiengottesdienst an Heiligabend und das Krippenspiel gestrichen wurden. Unter anderem mit den Konfirmanden setzte Heydecke die Idee um. Ihr Gedanke dahinter: „Jetzt in der Corona-Zeit, wo wir so vieles nicht dürfen, wollen wir damit im wahren Sinne des Wortes sichtbar machen, dass es Weihnachten doch gibt und dass es bald kommt.“

