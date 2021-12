Ummern

In die Ansiedlung eines Tante Enso-Mini-Supermarkts in Ummern kommt Bewegung. Nachdem der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Projekt zugestimmt hat, wurde jetzt durch Bürgermeisterin Mirijam Müller und einen Vertreter von Tante Enso ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.

Vorab hatte sich die Bürgermeisterin mit den Ratsfrauen Lena-Sophie Laue und Marita Grabert-Schwarg in einem solchen Markt in der Gemeinde Schnega im Landkreis Uelzen umgesehen und in die Abläufe einweisen lassen. Sie waren begeistert von dem Konzept, so dass „alles daran gesetzt werden muss, um einen solchen Tante Enso-Mini-Markt nach Ummern zu bekommen“, sagt die Bürgermeisterin.

Der Markt soll der Nahversorgung der Bevölkerung in Ummern und Pollhöfen dienen und durch die Gründung einer Genossenschaft die Bevölkerung mit einbinden. Seit dem 22. Dezember läuft nun das Verfahren zur Gründung dieser Genossenschaft, indem sich mindestens 300 Bürger und Bürgerinnen aus Ummern und Pollhöfen der Genossenschaft anschließen und dafür einen Genossenschaftsbeitrag von 100 Euro je Mitglied in die Genossenschaft einzahlen sollen. An dem Beteiligungsverfahren können auch Bewohner aus anderen Ortschaften teilnehmen und sich in der Genossenschaft einkaufen. Auf die Beteiligung des Genossenschaftsbeitrages soll es jährlich fünf Prozent Zinsen geben. Mehrere Anteile sind auch möglich.

Die Interessenten müssen sich innerhalb der kommenden vier Wochen entscheiden, ob sie in die Genossenschaft eintreten wollen. „Sollten die 300 Mitglieder nicht zustande kommen, wird es auch keinen Tante Enso-Markt in Ummern geben. Daher sollten die Bürger und Bürgerinnen den Mut haben und sich für dieses Konzept der Nahversorgung für Ummern entscheiden“, appelliert die Bürgermeisterin. Für die Bewerbungen hat die Gemeinde einen „Bürgermeisterbrief“ an alle Einwohner verschickt. Darüber hinaus werden Flyer und Beitrittserklärungen verteilt. Wer sich zusätzlich über die Einrichtung des Tante Enso-Marktes informieren möchte, findet unter www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/ummern weitere Informationen.

Einkaufen in Ummern täglich rund um die Uhr

Der Tante Enso-Markt bietet ständig zwischen 2500 und 3000 Artikel im Sofortkauf für nahezu alle Bedürfnisse. Zudem kommen Produkte aus der Region dazu, die die Mitglieder der Genossenschaft selbst bestimmen können – und auch, von welchem Erzeuger die Produkte geliefert werden sollen. Zudem steht der Einkauf rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung, weil Mitglieder die Tante Enso-Karte bekommen, um einkaufen zu können, auch wenn kein Personal mehr vor Ort ist. Ferner werden Online-Dienste hinzugezogen, die von allen Bürgern und Bürgerinnen genutzt werden können. Als Standort hat die Gemeinde das Grundstück an der Dorfstraße vorgesehen, wo zurzeit die Eisdiele steht.

Von Hans-Jürgen Ollech