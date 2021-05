Drei Unfälle in den vergangenen vier Jahren, zwei Tote und mehrere Schwerverletzte seit 2004: Die beiden unbeschrankten Bahnübergänge bei Eutzen geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Die AZ hat nachgefragt, wie es mit zusätzlichen Sicherungen aussieht. Und wie es um die Lokführer steht, die in solche Unfälle verwickelt werden.