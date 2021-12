Wahrenholz

„Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren“: Ein vorweihnachtliches Konzert gab es jetzt im Kuhstall von Helmut Evers. Das Publikum: seine Milchkühe. Seit mittlerweile sieben Jahren überrascht der Landwirt sein Milchvieh mit derart weihnachtlichen Aktionen – und filmt sie für das Onlineportal mykuhtube.de.

In diesem Jahr hatte Helmut Evers das Wahrenholzer Ensemble Kurios gewinnen können für den Auftritt. „Die hatte ich vorher schon einige Male gehört, sie treten vor allem für private Ständchen auf. Die Damen singen echt gut, und jetzt waren sie einfach mal bei mir im Kuhstall an der Reihe. Das ist ein echter Ohrwurm, was sie da gesungen haben“, freute sich der Landwirt über die Darbietung. Und irgendwie passt der Name ja auch zu der Aktion – wurde aber trotzdem von der Gruppe an den Auftrittsort angepasst. Spontan benannten sich die Sängerinnen – die übrigens von Daniel Bente an der Gitarre begleitet wurden – in Kuhrios um. Das Lied selbst sei ursprünglich aus dem Plattdeutschen und heißt „Vor vielen 100 Jahren“, so Evers.

Filmisch festgehalten wurde das kleine Konzert, das die Kühe übrigens nicht davon abhielt, sich weiterhin am Futter gütlich zu tun, natürlich auch wieder. Nur diesmal nicht von Bauer Evers oder einem seiner Familienmitglieder, wie es sonst üblich ist. Diesmal war extra ein Team aus Hannover von der Niedersächsischen Landesvereinigung der Milchwirtschaft angereist – mit ein paar kleinen Präsenten für Sängerinnen und Gitarristen als Dankeschön für den Auftritt. Das Team produzierte aus dem kleinen Konzert ein rund fünfminütiges Video, das ab Donnerstag, 23. Dezember, abends auf mykuhtube.de zu sehen sein soll.

Auch Helmut Evers selbst hat eine – gar nicht mal so kleine – Rolle in dem Video. Als Weihnachtsmann, so wie schon in den Weihnachtsbeiträgen der Vorjahre. In seiner Anmoderation spricht er über die christliche Botschaft und Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne. „Wir müssen verantwortlich umgehen mit Schöpfung, Natur und Umwelt. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist Nächstenliebe und das Streben nach Frieden in der Welt“, erklärt der Landwirt. Und: „Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, haben wir allen Grund, optimistisch zu sein mit Blick auf die Zukunft.“

Von Thorsten Behrens