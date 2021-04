Musikalische Perlen aus Gifhorn machen Mut: Medienwerkstatt produziert Video mit den Babans

Hankensbüttel

Seit einem Jahr werden Projekte der Medienwerkstatt – wie fast alle anderen Aktionen anderer Vereine, initiativen und Organisationen auch – wegen Corona abgesagt oder verschoben. Zum Beispiel kann eine mit Zeitzeugenberichten angereicherte Ausstellung über sechs Perioden der Zuwanderung ins Isenhagener Land nicht wie geplant nach erfolgreicher Präsentation in Hankensbüttel an weiteren Orten im Landkreis gezeigt werden. Damit sind auch die als Begleit-Highlights vorgesehenen Auftritte der Musikerfamilie Baban aus Montenegro, heute in Gifhorn lebend, mehrmals ins Wasser gefallen. Jetzt gibt es eine – zumindest mediale – Alternative.

„Es lag nahe, Kostproben ihres schwungvollen und virtuosen Repertoires einmal unter Pandemiebedingungen im Studioformat aufzunehmen und jetzt dem Publikum als Musikvideo zu präsentieren. Alle Beteiligten – Musiker, Produktionsteam und Förderer – können mit dem auf DVD vorliegenden Ergebnis sehr zufrieden sein“, freut sich Ulrich Willier von der Medienwerkstatt. Die 16 Titel des 44-minütigen musikalischen Feuerwerks zeigen „Das Baban-Ensemble auf einer musikalischen Reise vom Balkan nach Mitteleuropa“, von Anklängen an die südeuropäische Heimat über Kostproben aus der Klassik bis zur abschließenden Soul-Jazz-Ballade „You don’t know me“, die auch ein wenig als Anspielung auf die Gefühle von vordergründig gut integrierten Zugewanderten verstanden werden kann.

Aus dem Verkauf sollen die Kosten der Produktion gedeckt werden

Seit 2018 arbeitet Zlatko Baban als Musiklehrer an der Kreismusikschule Gifhorn. Der jüngere Sohn Marko besucht das Technik-Gymnasium der BBS1 und schwankt noch zwischen den Berufswünschen Musiker und Ingenieur. Der ältere Sohn David studiert nach zwei Jahren an Hoch‘s Konservatorium, Frankfurt/Main, damals bezuschusst von der Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg, jetzt im dritten Studienjahr Geige an der Hochschule für Musik in Lübeck.

„Ohne die großartige Unterstützung durch die Familie Brockmann mit ihrem Kultursaal in Schweimke sowie durch den Kulturverein Hankensbüttel hätte das Projekt mit dem Baban-Ensemble freilich nicht stattfinden können“, so Willier weiter.

Durch den DVD-Verkaufserlös sollen die Fahrt- und Sachkosten der Produktion aufgefangen werden. Beziehen oder bestellen kann man die DVD-Boxen zum Preis von 15 Euro über die Buchhandlungen Nolte und Dänzer in Gifhorn oder bei der Medienwerkstatt Isenhagener Land unter Tel. (0 58 32) 97 92 89 und per E-Mail an kontakt@medienwerkstatt-il.de.

