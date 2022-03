Knesebeck

Grausiger Fund am ersten März-Wochenende 2017 bei Knesebeck: Müllsammler entdecken die schon stark verweste Leiche eines Säuglings in einer Plastiktüte. Auch fünf Jahre später gibt der Fall den Ermittlern Rätsel auf, sind Identität und Hintergründe zum Tod des Babys weiterhin unbekannt. Zu den Akten gelegt ist der Fall nicht.

Acht Gruppen machen sich am Samstag, 4. März 2017, rund um Knesebeck auf zur Aktion „Sauberer Landkreis“, der ersten kreisweiten Müllsammelaktion unter diesem Titel. Vier Männer klappern einen Gemeindeverbindungsweg südlich des Ortes ab, eine für wilde Müllkippen bekannte Route. Was sie gegen 10.45 Uhr auf einem Reisighaufen an einer Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Grundstück entdecken, werden sie wohl ihr Lebtag nicht vergessen. Ein 15-jähriger syrischer Flüchtling nimmt sich als erster der Tüte an, den Inhalt halten er und seine Mitsammler zunächst für wild entsorgtes Fleisch – bis sie es aus der Plastiktüte holen.

Fahndung bei Knesebeck: Die Gifhorner Polizei suchte vor fünf Jahren nach Hinweisen zu der von Müllsammlern gefundenen Babyleiche. Quelle: Lea Behrens Archiv

„Dann sahen wir es“, schilderte ein Knesebecker der AZ seinerzeit. „Wir waren natürlich geschockt. So etwas steckt man ja nicht so einfach weg.“ Immer noch kommen mal Erinnerungen hoch, sagt einer der Müllsammler heute auf AZ-Nachfrage. Doch er wolle nicht mehr so häufig daran denken, verdrängt das erschütternde Erlebnis.

Mordermittler der Gifhorner Polizei schalten sich ein. Noch am selben Tag kommt der Leichnam in die Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover zur Obduktion, tagelang befragen Beamte vor Ort Autofahrer und Passanten, verteilen Flugblätter und setzen spezielle Spürhunde ein. Alles ohne Erfolg. Die Leiche des Jungen ist so verwest, dass nicht mehr festzustellen ist, ob er tot zur Welt kam und lediglich entsorgt wurde, oder ob er umgebracht worden war. Unter den rund 100 Hinweisen ist nicht ein einziger brauchbarer zur Herkunft des Kindes.

Zugeklappt ist die Akte bei der Gifhorner Polizei bis heute nicht. „Es ist immer noch ein laufendes Verfahren“, sagt Sprecher Christoph Nowak. „Für mich ist das abgehakt“, sagt der damalige Müllsammler aus Knesebeck nach fünf Jahren. „Da kann nichts mehr kommen.“

Kriminal-Experte: Ermittler bleiben in solchen Fällen am Ball

Das sieht Jürgen Schmidt anders. Gifhorns ehemaliger Kripochef war seinerzeit bereits fast ein Jahr im Ruhestand, hat aber den Fall in den Medien aufmerksam verfolgt. Zu diesem konkret könne er nichts sagen, aber allgemein wisse er ja, wie seine Kollegen ticken. „Die haben den Fall immer noch im Blick“, ist sich der Kriminalist sicher, der immer wieder als Experte für Fernsehbeiträge zu Kriminalfällen gefragt war und pro Jahr zwei bis drei Beiträge für Podcasts und Zeitschriften beim Magazin „Stern Crime“ liefert.

„Die Fälle werden immer wieder mal in die Hand genommen“, weiß Schmidt aus Erfahrung. Vor allem, wenn vergleichbare Fälle bekannt werden. Schmidt selber hat vor elf Jahren erlebt, dass Akribie, Hartnäckigkeit und Geduld, gepaart mit Zufall, zu einem späten Erfolg führen. Im Fall des toten Babys vom Waller See fanden seine Leute die Mutter sechs Jahre später. „Über DNA-Spuren gibt es immer die Möglichkeit, dass sich irgendwann etwas tut. Das war auch im Fall Waller See so.“

So klärte Gifhorns Polizei den Babymord vom Waller See auf

Ein Autodiebstahl brachte 2011 die Mordkommission Baby auf die richtige Spur: In einem VW-Bus, der 2009 an einem Braunschweiger Kleingartenverein gestohlen wurde und 2010 wieder auftauchte, entdeckten die Ermittler eine Zigarettenkippe, über deren DNA ermittelten sie eine 35-jährige Braunschweigerin, die ihr Baby und am Waller See abgelegt hatte.

Eine weitere Chance, den Hintergrund des Knesebecker Falls aufzurollen, könnten Experten für ungelöste Fälle, sogenannte Cold Cases, sein, sagt Schmidt. Diese gingen „mit einem neuen Blickwinkel“ an alte Fälle heran. An der Polizei-Akademie gebe es dafür spezielle Module.

Der einstige Müllsammler aus Knesebeck will sich mit dem Fall nicht weiter befassen. Es sei denn, der Fall würde geklärt: „Ich würde mich freuen, wenn es so wäre.“