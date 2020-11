Hankensbüttel

Zauberhaft selbstgemacht heißt es ab sofort in der Bahnhofstraße in Hankensbüttel. Gaby Besling eröffnet dort einen Laden für Kunsthandwerk und andere selbst hergestellte Waren. Mitten in der Corona-Krise ist das mutig – aber sie sagt: „Dieser Laden ist mein Traum. Und wenn nicht jetzt, wann dann?“

Gaby Besling entwirft und näht Mode in großen Größen. Normalerweise verkauft sie diese auf Kunsthandwerks- und Weihnachtsmärkten. Doch im Corona-Jahr 2020 sind diese reihenweise ausgefallen. „Ich habe das ganze Jahr gearbeitet und mein Nähzimmer ist voll mit Ware“, erzählt sie. Aus vielen, vielen Gesprächen weiß sie, dass es anderen Kunsthandwerkern und Schaustellern ähnlich geht. Sie alle suchen eine Möglichkeit, ihre Waren zu verkaufen. Das ist die erste Säule ihrer Laden-Idee.

Corona verhilft dem Shop-in-Shop-Konzept zur Umsetzung

Die zweite Säule ist ihr Traum vom eigenen Laden. Den hegt sie schon lange. Eigentlich sollte dieser kleiner werden. Und eigentlich wollte sie diesen nur mit der von ihr genähten Kleidung füllen. Doch dann kam eins zum anderen. Erst kamen Corona und das Wissen, dass viele ihrer Kollegen genau wie sie selbst auf den Verkauf ihrer Waren angewiesen sind. Dann wurde der Laden in der Bahnhofstraße 6 frei. Und schon ergriff Gaby Besling die Chance, das Shop-in-Shop-Konzept, das sie schon länger im Kopf hatte, in die Tat umzusetzen. „Corona hat dem Ganzen einen Schub gegeben“, sagt sie.

Und so sieht das Konzept aus: Gaby Besling vermietet in dem 150 Quadratmeter großen Laden einzelne Regale an Kunsthandwerker. Dann verkauft sie in deren Auftrag die Waren. Zum Start gibt es unter anderem Holz-Dekoration, Kleidung, Kinderspielzeug, Schmuck, Mode für Erwachsene, Seifen, Genähtes, Pralinen und sogar eine kleine Galerie mit Gemälden. „Ich hatte mehr als 100 Anfragen“, berichtet Besling. An 16 Kunsthandwerker hat sie zum Start Flächen vermietet. „Mehr geht nicht“, sagt sie.

Der Start vor dem ersten Adventswochenende kommt Gaby Besling sehr gelegen

Für viele von ihnen ist das Kunsthandwerk mehr als nur ein Hobby. Sie leben vom Verkauf ihrer Waren – und sind deshalb dankbar für die Chance, sie in Hankensbüttel verkaufen zu können. Der Startzeitpunkt von „Zauberhaft selbstgemacht“ vor dem ersten Adventswochenende kommt ihnen sehr gelegen. In normalen Jahren finden an diesem die meisten Weihnachtsmärkte statt. „Mein Laden ist wie ein komprimierter Weihnachtsmarkt, nur länger“, freut sich Gaby Besling.

Für Januar und Februar plant sie – sofern Corona es zulässt – sogar schon Kurse und andere Veranstaltungen, zum Beispiel zum Seife herstellen oder Lesungen. „Es soll ein lebendiger Laden sein“, wünscht sich Besling, die in Hankensbüttel keine Unbekannte ist: Vor einiger Zeit führte sie dort schon ein grünes Warenhaus. Wer sich vorstellen kann, einen Kunsthandwerk-Kursus oder ähnliches anzubieten, kann sich bei ihr unter Tel. (0 15 90) 30 34 008 melden.

Zauberhaft selbstgemacht in der Bahnhofstraße 6 in Hankensbüttel ist ab Freitag, 27. November, immer montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Christian Albroscheit