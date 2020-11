Hildesheim/Wittingen

Er wisse von nichts. Er habe keine Ahnung, warum er bei diesem Prozess als Zeuge gehört werden soll. Erstaunt sei er, dass deshalb sogar die Polizei bei ihm war. Im Verfahren um den Diebstahl auf dem Schrottplatz von Wittingen-Glüsingen gibt sich der 43-jährige Zeuge am Dienstag vor dem Landgericht Hildesheim ahnungslos.

Ordnungsgemäß sei er zum Prozessauftakt am 4. November geladen gewesen und nicht erschienen, so die Vorsitzende Richterin Dr. Bernadette Pape. Deshalb hatte die Kammer am letzten Verhandlungstermin ein Ordnungsgeld gegen den Zeugen verhängt. Diese Vorladung will der Mann nie erhalten haben. Außerdem sei er am 4. November 2020 in Rumänien gewesen, so der Mann weiter. Aber Richterin Dr. Pape lässt sich davon nicht beeindrucken. Schließlich sei der Brief vom Gericht schon Anfang Oktober bei ihm im Briefkasten gelandet. Das Ordnungsgeld bleibt.

Der Zeuge kennt nur den Spitznamen des jüngeren Angeklagten

Den 24-jährigen Angeklagten kenne er lediglich vom Sehen, gibt der 43-Jährige an. Beide hätten bei einer Schnellimbiss-Kette gearbeitet. Bekannt sei ihm nur der Spitzname des Angeklagten. Bevor die Richterin den Zeugen weiterbefragt, belehrt sie ihn über sein Auskunftsverweigerungsrecht als Zeuge. Nach Paragraf 55 der Strafprozessordnung kann ein Zeuge die Auskunft auf solche Fragen verweigern, bei deren wahrheitsgemäßer Beantwortung er sich in die Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat bringt.

Bei der Übersetzung dieser Belehrung durch eine Dolmetscherin greift der jüngere Angeklagte ein – die Dolmetscherin hätte nicht alles übersetzt. Der zweite Dolmetscher aus diesem Verfahren springt ein und übersetzt weiter.

Der Zeuge hat sein Auto an drei Männer verliehen, die er gar nicht so genau kannte

Ein auf den Namen des Zeugen zugelassenes Fahrzeug wurde kurz vor dem Diebstahl beim Schrotthandel Anfang Juli 2018 im Gebiet des Wittinger Hafens gesehen. Er habe sein Fahrzeug verliehen, dies sei ja nicht verboten, sagt der 43-Jährige vor Gericht. Genau kenne er die Männer aber nicht, die ihn um das Auto gebeten hätten, es seien drei Rumänen gewesen. Ungewöhnlich findet die Richterin, dass er Autos an Leute verleiht, die er nicht kenne. „Ich hatte einen Schlaganfall, erinnere mich nicht mehr genau“, gibt der 43-Jährige an. Nach 20 Minuten ist seine Befragung vorbei.

Die angeklagten Cousins (24 und 31 Jahre) haben beide Einträge im Bundeszentralregister. Der Ältere ist wegen Fahrens ohne Führerschein und ohne Haftpflichtversicherung, wegen Diebstahls und Betrugs vorbestraft.

Fortsetzung des Verfahrens für den 4. Dezember geplant

Da aus Krankheitsgründen eine Vernehmungsrichterin nicht als Zeugin gehört werden konnte, wird der Prozess am Freitag, 4. Dezember, fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil gesprochen werden. Darauf hoffen auch die Angeklagten. „Das muss endlich ein Ende haben“, sagt einer der beiden beim Verlassen des Gerichtssaals.

Von Bettina Reese