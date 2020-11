Metalldiebstahl in Wittingen: Ohne Geständnis bleibt Staatsanwältin bei Haft-Forderung

Wittingen/Hildesheim

Ordnungsgemäß war ein Zeuge zu dem Prozess wegen des Metalldiebstahls von einem Schrottplatz in Wittingen-Glüsingen geladen. Vor dem Landgericht Hildesheim erschien er jedoch nicht. Das brachte ihm jetzt ein Ordnungsgeld von 150 Euro ein – ersatzweise kann er auch drei Tage in Haft verbringen.

Dieser Zeuge ist für die 16. Strafkammer unter Vorsitz der Richterin Bernadette Pape wichtig. Deshalb wurde angeordnet, ihn zum nächsten Termin von der Polizei vorführen zu lassen. Kurz vor einer Serie von Einbruchdiebstählen im Juli 2018 war sein mit vier Männern besetztes Auto einer Zeugin im Hafengebiet von Wittingen-Glüsingen aufgefallen. Da sie sich das Kennzeichen notiert hatte, kam die Polizei auf die Spur der beiden angeklagten Cousins (24 und 31 Jahre) aus Wolfsburg. Nicht sie, sondern ihre Väter seien Brüder, stellten die beiden am Mittwoch vor Gericht klar.

Staatsanwältin würde bei Geständnis auf Forderung nach Haftstrafe verzichten

Als weitere Zeugin soll nun auch die Richterin gehört werden, die die Haftbefehle im Jahr 2018 gegen die Cousins erlassen hatte. In der damaligen Vernehmung hatten sich die Männer zu den Tatvorwürfen geäußert. In der Hauptverhandlung haben sie bisher geschwiegen und wollten auch Mittwoch keine Geständnisse ablegen. Dies war jedoch für die Richter und die Staatsanwältin die Bedingung für eine mögliche Absprache, der sogenannten Verständigung. Die Staatsanwältin stellte in Aussicht, keine Freiheitsstrafe zu fordern, wenn sich die Angeklagten im Gegenzug geständig einlassen würden. „Mit einem Geständnis tun wir uns schwer“, erwiderte ein Verteidiger. Ihm schwebte eher eine Geldstrafe für die Angeklagten vor. Diese könne auch an den geschädigten Schrottplatzbesitzer gehen, so sein Vorschlag. Für die Staatsanwältin kam ein Deal in dieser Form allerdings nicht in Frage.

Die Handydaten der beiden Cousins spielen eine zentrale Rolle

Im weiteren Verlauf wurde am Mittwoch eine Polizeibeamtin als Zeugin gehört, die am 14. Juli 2018 einen flüchtenden Einbrecher von dem Betriebsgelände eines Energieanbieters festnehmen konnte. Bei ihm wurde ein Handy sichergestellt und ausgewertet. Dort tauchten gespeicherte Kontakte und Verbindungsdaten auf, die den Angeklagten zugeordnet werden. Umfangreiche Recherchen einer anderen Beamtin in einem polizeiinternen Netz hatten ergeben, dass die Angeklagten in mehreren Ermittlungsverfahren ihre Erreichbarkeit mit den Handynummern angegeben hatten, die auf dem sichergestellten Telefon vermutlich unter ihren Spitznamen gespeichert waren. Der 31-jährige Angeklagte selbst hatte seine Handynummer bei einem Autokauf, einer Beschuldigtenvernehmung und bei zwei Verkehrsunfällen angegeben. Auch die Handynummer des 24-Jährigen tauchte im Polizeicomputer auf: Als Geschädigter eines Autodiebstahls, bei Verkehrsunfällen und einem Körperverletzungsdelikt.

Eine Auswertung von Funkzellendaten ergab, dass zumindest beide Handynummern in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2018 in den fünf Funkmasten nahe des Schrottplatzes eingebucht waren. Ob dies der Kammer für eine Verurteilung der Männer reicht, wird am nächsten Verhandlungstermin entschieden, dem 24. Novembers.

