Wittingen/Hildesheim

Drei Verhandlungstermine sind im Landgericht Hildesheim angesetzt für einen Bandendiebstahl auf einem Schrottplatz im Wittinger Ortsteil Glüsingen. Den Beschuldigten – der 24- und der 31-Jährige sind Brüder – wird vorgeworfen, sich mit drei anderen Personen zusammengeschlossen zu haben, um auf Schrottplätzen und ähnlichen Lagerplätzen einzudringen und dort Kupfermetalle, Messingteile sowie andere wertvolle Gegenstände zu klauen. Am 1. Juli 2018 sollen die Angeklagten gemeinsam mit einer dritten Person einen Maschendrahtzaun an dem Schrottplatz aufgetrennt und Kabel, Messing- und Kupferteile im Gesamtwert von etwa 5600 Euro aus Containern und Fässern gestohlen haben. Der 31-Jährige soll wenige Tage später, am 6. Juli, mit drei weiteren Personen noch einmal zu dem Schrottplatz gekommen sein, um dort erneut Wertgegenstände zu entwenden. Allerdings hatte ein Mitarbeiter, der den Schrottplatz bewachte, die Drei bemerkt, die daraufhin flohen. Vor dem Landgericht Hildesheim wird der Fall am Mittwoch, 4. November, eröffnet und dann am Mittwoch, 18. November, sowie am Dienstag, 24. November, fortgesetzt.

Von der AZ-Redaktion