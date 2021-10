Hankensbüttel

Im Bereich der Bahnschienen zwischen Hankensbüttel und Repke kam es bereits am Samstag zu einem Diebstahl von circa 40 Metern Kabel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.Der Tatzeitraum beläuft sich auf 8 bis 13 Uhr.Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern erbittet die Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von OTS