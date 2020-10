Wittingen/Hildesheim

Den Angriff auf den Hals einer 31-jährigen Frau aus Wittingen wertet die Hildesheimer Staatsanwaltschaft als versuchten Totschlag. Ihr damaliger 27-jähriger Lebensgefährte, der jetzige Angeklagte, musste sich von einem Gerichtsmediziner anhören, welche Gefahr von seiner Attacke auf die Mutter seines Sohnes ausging.

Der 66-jährige leitende Oberarzt vom Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wurde als Sachverständiger vom Gericht eingesetzt. Er zeigte Fotos von Verletzungen der 31-Jährigen, die drei Tage nach der Attacke am 11. Dezember 2018 in der MHH aufgenommen worden waren. Unter anderem waren stecknadelkopfgroße Einblutungen, sogenannte Petechien, auf der Haut der 31-Jährigen zu sehen. Die kleinen Pünktchen zeigten sich auf dem Oberlid des rechten Auges und am linken Ohr. „Das spricht für eine Kompression der Hals-Blutgefäße“, sagte der Rechtsmediziner.

Viel Druck braucht man nicht, um die Blutzufuhr am Hals zu stoppen

Auch die von der Frau beschriebene Bewusstlosigkeit nach dem Angriff auf ihren Hals konnte der Gutachter erklären. „Man muss hier von einer mindestens 20-sekündigen Kompression der Halsarterie ausgehen“, sagte er. Viel Druck bräuchte man nicht, um die Blutzufuhr am Hals zu unterbinden, da die Gefäße dicht unter der Haut lägen, so der Mediziner.

Für die Frau hat laut Gutachter rein theoretisch Erstickungsgefahr bestanden

Für ihn seien die drei Kriterien für eine potentiell lebensbedrohliche Verletzungshandlung gegeben: Es gab ein Stauungssyndrom, das sich durch die Petechien zeigt, eine Bewusstlosigkeit beziehungsweise Bewusstseinstrübung und innere Verletzungen im Halsbereich, die sich durch Schluckstörungen, Heiserkeit und Halsschmerzen bei der Frau äußerten. Auch das Erbrechen der Frau im Stadium der Bewusstlosigkeit sei für ihn potentiell lebensbedrohlich. „Erbrochenes hätte eingeatmet werden können“, so der Mediziner in seinem Gutachten weiter. Eine Erstickungsgefahr für die Frau habe rein theoretisch bestanden.

Sowohl die Verteidigerin als auch die Kammer versuchten, widersprüchliche Aussagen der 31-Jährigen bezüglich des Kontaktes zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten zu klären. Während die 31-Jährige einen intimen Kontakt zu dem 27-Jährigen im Januar 2019 verneinte, sagte ein Zeuge aus, dies gesehen zu haben. Er war von der Verteidigerin als Zeuge benannt worden, da er im Januar 2019 mit dem 27-Jährigen Möbel aus dessen Wohnung in Wittingen nach Salzgitter transportiert haben will. Er habe erst auf den Sohn der beiden im Wohnzimmer der Frau aufgepasst, während die beiden diskutierten. Als er auf die Toilette wollte, habe er das Paar in einer eindeutigen Situation gesehen, sagte er vor Gericht aus.

Gehört wurde auch die Richterin, die eine erste Vernehmung mit der Frau vorgenommen hatte. Einen persönlichen Kontakt zu dem 27-Jährigen im Januar 2019 habe das Opfer seinerzeit verneint. Sie habe nur von telefonischen Kontakten berichtet, in denen es um den Umgang mit ihrem gemeinsam Sohn ging, sagte die Richterin als Zeugin aus. Das Verfahren wird am 9. November 2020 fortgeführt.

Von Bettina Reese