Politiker-Kritik nach erneutem Nassöl-Austritt

Hankensbüttel

Die Erdölförderung der Firma Exxon Mobil im Landkreis Gifhorn kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Erneut ist aus einer Leitung zwischen Hankensbüttel und Lüben Nassöl ausgetreten – rund 300 Liter. Einen ähnlichen Vorfall hatte es im August gegeben – an derselben Leitung. Jetzt wird wieder Kritik laut.

Bei vorbereitenden Arbeiten zur Überprüfung der Dichtigkeit der Leitung sind laut Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie am 14. Januar etwa 300 Liter Nassöl ausgetreten. Es handelt sich um die Leitung zwischen den Betriebsplätzen Lüben und Hankensbüttel, an der sich im August bereits eine Leckage ereignete. Die Leitung ist seitdem außer Betrieb. Sie enthielt noch Reste von Nassöl, dass im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten mit einem Reinigungsmolch von Lüben in Richtung Hankensbüttel gedrückt wurde. Dabei ist es zu der Undichtigkeit mit Nassölaustritt gekommen. Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH als Betreiberin der Leitung hat die Schadensstelle freigelegt und den verunreinigten Boden aufgenommen. Er wird entsorgt. Ein Sachverständiger nimmt weitere Proben. Grundwasser ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen.

Kein weiter so wie bisher

Was sich in der Pressemitteilung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie fast wie eine Nebensächlichkeit liest, ruft die Politik auf den Plan. Denn diese beiden Leckagen sind nur die Spitze des Eisberges. In den vergangenen zehn Jahren hat es im Gifhorner Nordkreis zehn Vorfälle gegeben laut Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG), erklärt Imke Byl, Landtagsabgeordnete der Grünen. Byl: „Wie oft sollen wir noch die Meldung erhalten, dass es einen weiteren Öl- oder Lagerstättenwasserunfall gab und eine Leitung undicht ist? Der aktuelle Zustand vieler Leitungen gerade von Exxon Mobil ist nicht mehr tragbar. Die in unserer Region tätigen Erdölkonzerne müssen alte Leitungen endlich konsequent auswechseln, ein ‚weiter so wie bisher‘ ist nicht vermittelbar. Dass diese betreffende Leitung ihren Zenit deutlich überschritten hat, haben die Leckagen im August und der jetzige Vorfall doch klar bewiesen. Dazu darf es aber gar nicht erst kommen – die Leitungen müssen ertüchtigt und erneuert werden, bevor es zu Leckagen kommt.“

Firmen erneuern laut Landrat alte Leitungen

Der Hankensbütteler Ratsherr Peter Dietz (Grüne) zeigt sich höchst verwundert und enttäuscht, dass sich erneut eine Erdöl-Panne in Hankensbüttel ereignet hat. Offensichtlich seien die Leitungen so alt und marode, dass sich eine Nutzung regelrecht verbiete. Die Leitungen dürften auf keinen Fall weiter in Betrieb bleiben und müssten ausgetauscht werden, fordert auch Dietz.

Erst vor einer Woche hatte es ein Gespräch zwischen Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel sowie Andreas Sikorski, Präsident des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, zur Erdölförderung im Landkreis gegeben. Man sei bemüht, künftige Schadensfälle zu vermeiden, so die einhellige Stellungnahme. „Aber bei mehr als 100 Jahren Historie können wir einen Schadensfall nicht ausschließen“, verwies Ebel auf ein Restrisiko bei alten Leitungen – die laut Landrat bereits Zug um Zug von den Ölförderfirmen erneuert würden.

Von Thorsten Behrens