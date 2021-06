Wahrenholz

Feierlaune dürfte am kommenden Samstag im Ort angesagt sein: Dann schickt die Post-Code-Lotterie ihren Glücksboten in den Nordkreis. Der verteilt den Monatsgewinn von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Genaueres wird noch nicht verraten. Nur so viel: Es sind mehrere Klingeln, die der Lotto-Bote drücken wird.

Wer über wie viel Geld jubeln darf, bleibt noch geheim

Folgendes teilt Vanessa Walter, Pressesprecherin von Post Code, am Mittwoch mit: „ Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht im Juni in die Gemeinde Wahrenholz im Landkreis Gifhorn. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner teilen sich insgesamt 1,4 Millionen Euro.“ Wer die Glückspilze im Postleitzahlengebiet 29399 sind und welche Summe sie jeweils gewonnen haben – das soll bis Samstag geheim bleiben.

Wenn Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig am Samstag mit großen Schecks in goldenen Umschlägen nach Wahrenholz kommt, um einige Gewinner persönlich zu überraschen, wird das Geheimnis gelüftet. Denn bislang ist nur bekannt, dass für den Monatsgewinn im Juni ein Postcode in der Postleitzahl 29399 gezogen wurde.

Die Postleitzahl ist Teil des Spielsystems

Hintergrund: Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von derzeit insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB. Damit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose in dem gezogenen Postcode zusammen 700 000 Euro. Noch einmal 700 000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Lotterie fördert soziale und grüne Projekte

Dank aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Niedersachsen konnte die Soziallotterie in dem Bundesland schon über 300 soziale und grüne Projekte mit insgesamt mehr als 7,5 Millionen Euro fördern. Eines davon ist das Otter-Zentrum Hankensbüttel.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen nämlich an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Die Lotterie unterstützt deutschlandweit bereits über 3 000 Projekte mit mehr als 80 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth, langjährige Bundesministerin und Bundestagspräsidentin, entscheidet über die Auswahl der Projekte. Mehr Infos unter www.postcode-lotterie.de.

