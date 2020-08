Steinhorst

Es war ein Lesesommer der besonderen Art. Die 27. Auflage des beliebten Programms fand am Sonntagabend mit einem Konzert der Magic acoustic Guitars ihr Ende für dieses Jahr. Laut Planung hätte das Konzert, welches draußen vor dem Schulmuseum stattfand, bereits am Freitag stattfinden sollen. Der Wetterbericht machte den Planungen allerdings einen Strich durch die Rechnung, sodass das Event auf Sonntagabend verschoben werden musste.

Cover-Songs aus aller Welt

Die beiden Musiker Roland Palatzky und Matthias Waßer, die bereits 2015 zu Gast beim Lesesommer waren, präsentierten in ihrem Programm „Guitar Deluxe“ eine musikalische Weltreise: Begonnen mit einem Cover der Dire Straits aus Großbritannien, ging es weiter in die französische Camargue, mit dem Lied „ Bella ciao“ zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs nach Italien, mit schnellem Takt nach Mexiko bis zurück nach Deutschland mit einem Cover vom Lied „Can’t wait until tonight“ von Max Mutzke, der im Jahre 2004 mit diesem Lied am Eurovision Song Contest teilnahm.

Anzeige

Bei dieser Auswahl verschiedenster Musik blieben die 45 Besucher nicht ruhig sitzen. Kopfnicken, Fußwippen oder auch Mitschunkeln im Takt der Musik: „Wenn ich schon nicht aufstehen und mittanzen kann, dann halt so“ lachte eine begeisterte Besucherin. Und auch die anderen Gäste zeigten ihre Begeisterung mit lautem und lang anhaltendem Applaus nach jedem gespielten Lied.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

„Der Lesesommer war trotz allem ein voller Erfolg“, bilanzierte der Leiter des Schulmuseums Arne Homann. „Alle geplanten Veranstaltungen konnten stattfinden. Das Team und die Gäste haben allesamt gut mitgemacht. Vor allem auch die Kinder haben sich vorbildlich an alle Regeln und Vorschriften gehalten“, lobte Homann. „Besonders danken möchte ich der Gemeinde Steinhorst, der Samtgemeinde Hankensbüttel, der gemeinnützigen Bildungs- und Kultur-Gesellschaft Gifhorn sowie den Sponsoren. Sie haben den Lesesommer überhaupt erst ermöglicht.“

„Die draußen stattfindenden Veranstaltungen haben sich bewährt“

Und noch einen weiteren Vorteil konnte Homann dem Lesesommer unter Corona-Bedingungen abgewinnen: „Die draußen stattfindenden Veranstaltungen haben sich bewährt. Für den nächsten Lesesommer möchten wir einige Veranstaltungen gerne wieder im Freien stattfinden lassen“, so Homann. Und die Gäste gaben ihm in diesem Punkt Recht. „Es ist herrlich hier draußen“, schwärmte ein Besucher. „An einem schönen lauen Sommerabend die Gitarrenmusik zu genießen ist doch spitzenmäßig“, stimmte auch eine Besucherin zu. „Mit dieser Erkenntnis hat uns diese elende Situation doch etwas Gutes gebracht“, zog Homann sein Fazit. „Theoretisch hätten wir zu jeder Veranstaltung in diesem Jahr weit über 100 Gäste begrüßen können. Das war aber aufgrund der Vorschriften nicht möglich. Aber vor dem Museum können wir diese Anzahl an Besuchern ohne die zurzeit geltenden Vorschriften gut unterbringen.“

Von Joelle Hillebrecht