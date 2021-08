Steinhorst

Zur Lesung der Malerin und Autorin Simone Frieling hatten sich am Mittwochabend rund 30 Zuhörer im Erich-Weniger-Saal eingefunden. „Ich freue mich sehr, dass ich nun schon zum zweiten Mal hier bei Ihnen im Lesesommer sein darf, um meine Lesung zum Thema ,Sophie Scholl – Aufstand des Gewissens!’ vorzutragen“, sagte Simone Frieling, die sich als Autorin besonderen Persönlichkeiten, meist Frauen, widmet.

Am 9. Mai des Jahres wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie hatte während ihres Studiums der Philosophie und Biologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Kommilitonen die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gegründet, um gegen die Hitler-Diktatur zu kämpfen, hob die Autorin in ihrer Einleitung besonders hervor.

Verhaftung zwei Wochen nach der Niederlage der 6. Armee im Kesse von Stalingrad

Mit der Niederlage der 6. Armee im Kessel von Stalingrad am 2. Februar 1943 wendete sich das Blatt des Zweiten Weltkrieges. Genau 16 Tage später, am 18. Februar 1943, wurde Sophie Scholl zum Verhör durch die Gestapo ins Wittelsbacher Palais geholt, weil sie angeblich an der Uni Flugblätter verteilt haben sollte. Zum gleichen Zeitpunkt hatte der damalige Reichspropagandaminister Joseph Goebbels vor einer großen Anzahl junger Frauen und Männer eine Rede im Berliner Sportpalast gehalten und gebrüllt: „Wollt ihr den totalen Krieg?“, woraufhin die Massen mit hysterischem Schreien antworteten: „Ja, wir wollen den totalen Krieg!“

Die Autorin brachte in ihrer Lesung zum Ausdruck, dass sich Sophie Scholl mit ihrem ganzen Mut, ihrer Kraft und ihrer Haltung gegen die Hitler-Diktatur erhob. Sophie Scholl hörte stets auf ihr Gewissen. Geprägt wurde sie durch das Elternhaus und ihre vier Geschwister, der Vater ein überzeugter Demokrat und die Mutter eine tiefgläubige, liebevolle Persönlichkeit, bei der die Nächstenliebe stets im Mittelpunkt stand. Doch die Geschwister waren nicht alle einer Meinung, nahmen wie Bruder Werner als Soldat am Krieg teil oder engagierten sich in den Naziorganisationen.

Briefe geben die Gedankenwelt der 18-jährigen Pazifistin wieder

Sophie Scholl, die bereits mit 18 Jahren eine absolute Pazifistin aus Überzeugung war, sich dem Widerstand angeschlossen hatte und die Natur liebte, schrieb viele Briefe an ihre beste Freundin Lisa Rempel sowie ihren Freund Fritz Hartnagel, der als Berufssoldat ebenfalls im Kriege war. Dabei machte Sophie Scholl immer wieder auf die fürchterlichen Umstände im Reich und das menschenverachtete Wirken der Nationalsozialisten aufmerksam.

Die Autorin las über Begegnungen von Sophie Scholl mit Paula Modersohn-Becker und anderen Frauen, weil sie auch eine tiefe Neigung zur Kunst empfand. Scholl war sehr begabt, spielte Klavier und Orgel und liebte Musik von Bach. Noch im Gefängnis hielt sie vieles im Tagebuch fest.

Die Werte der Weißen Rose gelten bis heute

Bezüglich ihres politischen Widerstands gegen die Nazis seien die Aktionen der Weißen Rose leider nur der „Tropfen auf den heißen Stein“, wie die Autorin zum Ausdruck brachte. Aber die Gedanken und Thesen der sechs Flugblätter der Weißen Rose wie „Der Staat muss den Menschen dienen“, „Distanz zu den Nazis und damit zu Rechtsextremisten“, „Passiver Widerstand“, „Bewusstsein für Schuld entwickeln“, „Zusammenarbeit mit den Nachbarländern fördern“ und letztendlich „Aufruf an alle Deutschen zu Frieden, Freiheit, Ehre, Gedanken zur freien Meinungsäußerung, Toleranz und Menschenrechten“ seien bis heute gültig und bestimmten die Werte unserer Verfassung sowie der Europäischen Union, betonte Simone Frieling und erinnerte mit ihrer Lesung an die Geschichte und Tragödie einer jungen Frau, die niemals vergessen werden darf.

Sophie Scholl wurde zusammen mit ihrem Bruder Hans am 22. Februar 1943 in der Justizvollzugsanstalt München zum Tode verurteilt und am selben Tage hingerichtet.

Das Publikum dankte mit viel Applaus.

Von Hans-Jürgen Ollech