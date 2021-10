LesArt in Wesendorf: Was bei Beate Winters Krimilesung für besondere Spannung sorgte

Wesendorf

Die Veranstaltungsreihe „LesArt“ ging in die fünfte Runde: Die Glüsinger Autorin Beate Winter im Kleinen Kulturzentrum Wesendorf ihr aktuelles Buch „Verlorene Kinder“ vor, dritter Band um Kriminalkommissar Kilian Frommelt vom Morddezernat Gifhorn, der immer wieder schwierige Fälle im Landkreis lösen muss. In „Verlorene Kinder“ ermittelt Frommelt vor allem im Örtchen Zahrenholz, aber auch in Hankensbüttel, Repke, Wesendorf und Gifhorn überschlagen sich die Ereignisse.

Die Handlung: Das junge Paar Marina und Leon ziehen in ein altes Haus in Zahrenholz, das 15 Jahre lang leer stand. Marina hatte ihr ungeborenes Kind verloren und ist seitdem in einem merkwürdigen, depressiven Zustand mit zeitweiligen Wahnvorstellungen. Eines Abends treffen sie auf die ehemalige Hebamme Thekla Kirch, die folgende Worte zu ihnen sagt: „Die Rache der verlorenen Kinder“. Am nächsten Tag ist die alte Hebamme tot. Eine schrullige alte Dame, die ständig im Dorf herumläuft und Marina zu beobachten scheint, wirft Rätsel auf: Hat sie womöglich etwas mit dem Mord zu tun?

Eine persönliche Widmung gab’s auf Wunsch auch

Kekse in Revolverform: Jeder Besucher bekam ein kleines Tütchen. Quelle: Maren Kiesbye

Die spannenden Auszüge aus dem Krimi, die Winter vortrug, kamen gut an beim Publikum und machten Lust auf mehr. So bekamen einige Exemplare des Romans im Anschluss an die Lesung einen neuen Besitzer, natürlich auf Wunsch mit persönlicher Widmung von der sympathisch-publikumsnahen Autorin. Auch die ersten beiden Bände um Kommissar Frommelt „Blauäugig“ und „Aschermittwoch“ gab es käuflich zu erwerben, und die Autorin hatte für jeden Besucher ein Tütchen mit selbstgebackenen Keksen in Pistolen-Form mit. Als stimmungsvolle Dekoration hatte sie einen Bodenbelag mitgebracht, übersät mit Blutspuren und dem Namen der vermeintlichen Mörderin – ganz so wie der Tatort, an dem die Leiche der Hebamme gefunden wurde.

„Das Tolle ist“, erzählt Beate Winter, „nach der Veröffentlichung des dritten Buches hat man es ein Stück weit geschafft. Man muss nicht mehr anfragen, ob man irgendwo lesen darf, sondern wird angefragt.“ Bereits seit März ist „Verlorene Kinder“ erhältlich, jedoch stellte Winter es erst jetzt öffentlich vor: „So viel wurde abgesagt und fand nicht statt in der Corona-Zeit“, bedauert sie. „Es ist so schön, endlich wieder Leute zu sehen, Reaktionen und Feedback vom Publikum zu bekommen.“ Zwar sei sie direkt vor einer Lesung immer sehr aufgeregt, aber in dem Moment, wo sie zu lesen beginnt, falle die Aufregung von ihr ab und sie genieße jeden Auftritt sehr. „Ich mache weiter mit der Buch-Serie um das Gifhorner Ermittler-Team“, kündigt Winter den vierten Teil an.

LesArt in Wesendorf: Die Glüsingerin Beate Winter stellte ihren neuen Krimi "Verlorene Kinder" vor. Quelle: Maren Kiesbye

Der Wesendorfer Kulturverein musste nicht lange überlegen, wen er anfragt

Für den Kulturverein der Samtgemeinde Wesendorf war es keine große Frage, wen sie für ihren „LesArt“-Beitrag gewinnen wollten: „Ich habe alle drei Bücher von Beate Winter gelesen und finde sie ganz toll und spannend“, berichtete Geschäftsführerin Karin Hübscher. „Und wir wollten am liebsten jemanden aus der Region.“ Unterstützt wurde Beate Winter von der Pianistin Irina Binder. Und schon der Auftakt-Song, die Titelmelodie zur Kultserie „Pink Panther“ von Henri Mancini, versetzte das Publikum in eine erwartungsvolle Krimi-Stimmung.

Von Maren Kiesbye