Leckage bei Hankensbüttel: Welche Rolle hat das Landesamt für Bergbau gespielt?

Hankensbüttel

Was hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) tatsächlich überprüft, was nur zur Kenntnis genommen? In einer kleinen Anfrage an die Landesregierung wollte die Gifhorner Landtagsabgeordnete der Grünen Imke Byl im Zusammenhang mit der Nassölleckage an einer Leitung der Exxon Mobil Production Deutschland bei Hankensbüttel im Januar mehr darüber wissen – die Antwort schockiert den Grünen Kreistagsabgeordneten Christian Schroeder.

„Danach hat das Landesamt die Umnutzung der Leitung nur angezeigt bekommen, aber Exxon Mobil musste keinen Antrag stellen, die Verwendung der Leitung für Nassöl statt für Rohöl musste nicht genehmigt werden“, fasst Schroeder die Antwort zusammen.

Rohre aus Stahl

Imke Byl hatte gefragt, ob die Durchleitung von Nassöl vom Landesbergamt genehmigt worden war. Den Hintergrund dieser Frage erklärt sie in einer Vorbemerkung: Die Reinölleitung stammt von 1958, die Rohre sind aus Stahl. Sie transportiert das Reinöl von Lüben über 15 Kilometer zur Ölstation Hankensbüttel. Seit Februar 2019 wird durch diese Leitung auch Nassöl mit transportiert, das einen hohen Anteil an stark salzhaltigem Lagerstättenwasser enthält. Dieses zersetzt den Stahl, so dass es bereits nach etwa sechs Monaten zu zwei Leckagen an der Reinölleitung bei Hankensbüttel kam. Am 14. Januar diesen Jahres folgte im Rahmen von Dichtigkeitsprüfungen eine erneute Leckage, 300 Liter Nassöl traten aus.

Das Wirtschaftsministerium erklärt in seiner Antwort, dass für diese Dichtigkeitsprüfung die Innenwand der Leitung möglichst sauber sein musste. „Während dieser Reinigungsarbeiten kam es zu einem erneuten Austritt von Nassölresten, die sich noch in der Leitung befunden hatten“, heißt es wörtlich in der Antwort, die der AZ vorliegt.

Was die geänderte Nutzung des Stahlrohrs durch Nass- statt durch Reinöl angeht, hatte Exxon Mobil dem Landesamt das im Oktober 2018 angezeigt und das Landesamt ist laut Antwort des Ministeriums zur Einschätzung gekommen, dass diese Anzeige reicht. „Ein Unding“, findet Schroeder, der damit bewiesen sieht, „dass das Landesamt sich eben nicht kümmert“, zum Beispiel weil es keine Umweltverträglichkeitsprüfung fordert. „Wenn sie hier nicht hingucken, gucken sie woanders womöglich auch nicht so genau hin.“

Die Forderung der Grünen ist nun, in Wasserschutzgebieten alte Leitungen konsequent und komplett abzubauen und keine neuen Leitungen mehr zu genehmigen. „Wir sind zu dem Thema auch in einem engen Austausch mit dem Landkreis“, freut sich Schroeder, „die Problematik ist erkannt“.

Von Christina Rudert