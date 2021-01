Lebensraum für Insekten: Jenny Borchert startet Blühwiesenprojekt in Wahrenholz

Wahrenholz

Insekten werden durch Wohnbebauung und landwirtschaftliche Nutzung von Flächen immer mehr zurückgedrängt. Mit einem Blühwiesenprojekt will Jenny Borchert dagegen halten. Unterstützt wird sie von zwei Landwirten und dem Kinderförderverein Sterntaler.

Seit vergangenem Jahr betreiben Jenny Borchert und ihr Sohn Phil-Taylor eine Imkerei. Seither geht ihr ein Satz von Albert Einstein nicht mehr aus dem Kopf: „Wenn die Biene verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“

Anzeige

Bürger können kleine Stücke Blühwiese pachten

„Also lasst uns das verhindern“, wirbt sie für ihr „Herzensprojekt“, wie sie es nennt. Jenny Borchert will eine Blühwiese anlegen. In den beiden Wahrenholzer Landwirten fand sie schnell Unterstützung. Mit ihrem landwirtschaftlichen Betrieb Regioland stellen sie auf einer zwölf Hektar großen Ackerfläche, auf der Sommergerste angebaut wird, 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Dort will Borchert eine regionale Blühmischung aufbringen, Wildbienenhotels aufbauen, ein Sandarium errichten, Bienentränken bauen. Auch ein Totholzhaufen soll entstehen. Viele ähnliche Aktionen, bei denen Blühstreifen entstehen, gibt es inzwischen im Landkreis Gifhorn. Doch Jenny Borchert geht den entscheidenden Schritt weiter.

Genauer gesagt sind es sogar vier Schritte, die diese Aktion in Sachen Natur- und Insektenschutz voranbringen. Einen davon geht Borchert mit den Landwirten. Denn die lassen die Fläche auf insgesamt einen Hektar Größe anwachsen. Dazu kann jeder, der möchte, unter www.regiolandonline.de ab Februar ein Stück Fläche pachten, auf dem dann wiederum ein Stück Blühwiese entsteht.

Nachhaltigkeit zieht sich durch das gesamte Projekt

Damit die Aktion nachhaltig wirkt – die Fläche steht vorerst für ein Jahr zur Verfügung, Borchert hofft, dass sie in diesem Jahr noch eine Fläche findet, die dauerhaft genutzt werden kann –, soll beispielsweise die örtliche Grundschule eingebunden werden. „Die Kinder dürfen auf die Wiese, dürfen sich alles anschauen, erleben, wie es da lebt“, hofft sie auf einen Lerneffekt und weitere Sensibilisierung der Kinder für die Umwelt. Die Entwicklung der Blühwiese wird zudem das Jahr über mit einer Drohne aus der Luft dokumentiert.

Für die Umwelt: Diese Frühstücksbrettchen verkauft Jenny Borchert, um ihr Blühwiesenprojekt zu finanzieren. Die Illustrationen sind ins Holz gelasert. Quelle: Thorsten Behrens

Um Nachhaltigkeit geht es auch beim nächsten Schritt. Denn alle Materialien zum Projekt stammen aus der Region und sind nachhaltig. „Den Informationsflyer lasse ich bei einer Umweltdruckerei drucken. Die Bienenhotels werden in einer Werkstatt für benachteiligte Kinder gefertigt“, nennt sie Beispiele. Und auch die Frühstücksbrettchen werden regional produziert. Sie spielen eine besondere Rolle: Ab Februar werden sie für je 12,50 Euro in der Imkerei Borchert sowie im A&O Lädchen in Wahrenholz verkauft – der Gewinn fließt in die Aktion.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Bleibt noch Schritt vier: „Die Bürger sollen sich auch beteiligen. Wer will, kann ab April kostenlose Blühmischung für seinen Garten im A&O Lädchen abholen. „Wir möchten dann aber Fotos vom Ergebnis haben“, sagt Jenny Borchert. Unter den Teilnehmern sollen attraktive und zum Projekt passende Preise verlost werden. Beispielsweise ein Bienenhotel oder ein Imkertag mit Honigfrühstück, Völkerbesichtigung und Einblick in die Honiggewinnung.

Von Thorsten Behrens