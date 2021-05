Lassen Sie die Motoren dröhnen: Ab in den Offroadpark in Wesendorf

Wesendorf

Spaß, fahrerisches Können, belastbares Material, Benzingeruch und Motorengedröhn: Das sind die Stichworte zum Wesendorfer Offroadpark. Auch hier gibt es am Pfingstwochenende die Möglichkeit, der Langeweile ein Schnippchen zu schlagen.

Am Samstag, 22. Mai, ist der Offroadpark für Quad und Pkw im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Freies Fahren ist möglich. Die Quadvermietung ist allerdings geschlossen – es wird also ein eigenes Fahrzeug benötigt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Außerdem findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr ein SUV-Training statt – das ist ausgebucht.

An der Rezeption muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden

Am Pfingstsonntag, 23. Mai, findet von 9 bis 18 Uhr ein Motocross- und Endurotraining statt. Wer sich einen Platz sichern möchte, muss sich anmelden und einen Haftungsausschluss schicken per E-Mail an anmeldung@offroadpark-heide.de. Letzter Zahlungseingang ist Freitag vor Pfingsten, wer spontan dabei sein will, sollte entweder vorher anfragen, ob noch Plätze frei sind, oder Geduld mitbringen, falls es gerade längere Wartezeiten geben sollte.

Am Pfingstmontag, 24. Mai, bleibt der Park geschlossen.

Insgesamt geschlossen ist derzeit wegen Corona der Campingplatz. Der Imbiss dagegen soll geöffnet werden, wenn es die Corona-Zahlen und die Gesamtsituation zulassen. Bei der Anmeldung vor Ort ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Der Offroadpark liegt direkt an der Bundesstraße 4 auf Höhe Wesendorf an der sogenannten Ummerschen Kreuzung mit der Landesstraße 284.

Von Thorsten Behrens