Landwirte suchen Blühpaten für riesige Blumenwiese

Ummern

Dieses Projekt dürfte Igel und Hase, Reh und vor allem Schmetterling, Käfer und Biene gefallen. Stefan und Korinna Olfermann aus Ummern machen sich stark für die Umwelt. Auf einem 10,5 Hektar großen Feld nahe des Sportplatzes – „dort, wo viele spazieren gehen“ – wollen sie eine Blumenwiese anlegen. Und dafür suchen sie Blühpaten.

Der 31-jährige Landwirt erläutert, wie es funktioniert: „Für einen Euro pro Quadratmeter kann jeder seinen Teil zur Artenvielfalt beitragen.“ Das bedeutet, dass Stefan Olfermann für die Aussaat einer insektenfreundlichen Blühmischung sorgen wird und zwar „in Abstimmung mit dem Bieneninstitut Celle“. Die Aussaat ist für Ende April vorgesehen – „ohne Dünger, ohne chemischen Pflanzenschutz“, versichert er und appelliert bereits jetzt: „Lassen Sie die Fläche so groß wie möglich werden!“. Genauso hofft er auf Imker, die auf der Wiese ihre Bienenkörbe aufstellen.

Projektwoche der Oberschule

Dem jungen Landwirt zufolge ist jeder ab einem Euro pro Quadratmeter bei dem Projekt willkommen. „Firmen, die ab 100 Quadratmeter dabei sind, erhalten die Gelegenheit, ein Werbeschild aufzustellen“, informiert er weiter. Das Interesse einiger Betriebe an dem ungewöhnlichen Projekt ist dem Jungbauern zufolge dann auch bereits geweckt. Laut seiner Frau Korinna haben auch schon Kitas und Schulen ihr Mitwirken angemeldet. „Die Oberschule ist vielleicht mit einer Projektwoche dabei“, freut sich die 29-Jährige.

Familie zieht an einem Strang

Die Idee, Blühpaten zu suchen und damit zur Artenvielfalt beizutragen, stammt eigentlich „von meinem Vater Friedhelm Olfermann“, sagt der Sohn. „Die ganze Familie zieht da an einem Strang“, ergänzt seine Frau. Sucht der 31-Jährige gerade mal keine Blühpaten für die geplante Riesen-Blumen-Wiese, dann betreibt er eine „ganz normale Landwirtschaft mit 80 Milchkühen, die auch auf der Weide grasen“, wie er betont. Er nennt Hintergründe für die ungewöhnliche Natur-Aktion: „Ich möchte Aufklärung schaffen, um dem oftmals falsch dargestellten Image der Landwirtschaft entgegen zu wirken“.

Rasen und Steingärten

Entsprechend entschlossen gibt sich der Landwirt. Ihm ist aufgefallen, dass es in vielen Baugebieten nur kleine Grundstücke mit Rasen und Steingärten gibt. „Dabei hat Rasen den ökologischen Stellenwert von Beton“, kritisiert er. Wer nur einen so kleinen Garten besitzt, aber trotzdem etwas „gegen das Insektensterben“ tun möchte, der kann mit Teilnahme an dem Projekt seinen Teil für den Naturschutz beitragen – auf dem riesigen 10,5 Hektar großen Feld. „Das kriegen wir nie voll“, zweifelt Olfermann zwar, er hofft aber gleichzeitig auf ganz viele Mitstreiter.

Ökologische Pfade

Die Landwirtsfamilie aus Ummern wandelt auch auf dem Hof auf ökologischen Pfaden. „Wir planen einen Hühnerstall mit frei laufenden Hühnern und versuchen Plastik zu vermeiden“, nennt Korinna Olfermann Beispiele. Das Ehepaar macht sich auch stark für die Berufskollegen, die laut Olfermann zu Unrecht beschuldigt werden in der langen Debatte über zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Mit Blick auf die Belastung der Flüsse verweist er da unter anderem auch auf „veraltete Kläranlagen“. „Niemand düngt mehr als notwendig ist“, ergänzt auch Korinna Olfermann. Ihr Mann erklärt zudem, dass er auch in der Tierhaltung nicht nur auf den Tierarzt setzt, sondern genauso auf homöopathische Medizin.

Gemüse zum Naschen

Die jungen Eltern beschreiten auch mit der Familie umweltfreundliche Wege. In den Hochbeeten auf dem Hof ziehen sie Kartoffeln, Erbsen und Möhren zum Naschen für die drei Kinder. „Sie sollen wissen, woher das Gemüse kommt“, sagt der Vater. Er berichtet auch von dem blühenden Hochbeet im vorigen Sommer. „Darin tummelten sich die Insekten noch im Herbst“, blickt er zurück. „Morgens war Frost auf den Pflanzen, nachmittags summte und brummte es darin.“ Die fünfköpfige Familie macht sich in vielen Bereichen stark für den Naturschutz. Davon erzählt auch das Schild an der Wand auf dem Flur, auf dem steht: „Wenn die Seele Urlaub braucht, gehe ich in meinen Garten.“

Von Hilke Kottlick