Landtagswahl: CDU nominiert Lena-Sophie Laue im Wahlkreis Gifhorn Nord

Die CDU-Mitglieder haben entschieden: Die Ummeranerin Lena-Sophie Laue geht als Landtagskandidatin im Wahlkreis 5 Gifhorn Nord/Wolfsburg für die CDU ins Rennen. Bei der Aufstellungsversammlung am Dienstag in Emmen holte die 24-jährige Verwaltungsbetriebswirtin 69,9 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen Jörg Böse, Bürgermeister von Ehra-Lessien, durch.

Die Themen von Lena-Sophie Laue

In ihrer Rede betonte die Laue, dass sie in diesem Jahr nur eine Party feiern möchte: Eine Wahlparty am 9. Oktober. Ihr Motto lautet laut Mitteilung der CDU „Stadt und Land – Hand in Hand“. Laue möchte demnach nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sein und wirbt für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, den Ausbau der A 39, neue Arbeitsplätze in innovativen Unternehmen und einen von allen gesellschaftlich akzeptierten Umwelt- und Klimaschutz, der nicht nur auf Kosten der kleinen und mittleren Einkommen finanziert werden könne.

„Ich bin hier aufgewachsen und kenne die Möglichkeiten, die sich hier bieten! Es wird Zeit, dass wir hier das Potenzial entfesseln und uns um die wichtigen Zukunftsthemen kümmern!“, so Laue.

