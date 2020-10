Schönewörde

Die Grünen im Landtag fordern einen Ausstiegsplan, um analog der Klimaziele rechtzeitig auch aus der Förderung und Nutzung von Öl und Gas auszusteigen. Für die Gifhorner Landtagsabgeordnete der Grünen Imke Byl ist der Antrag dazu „für unseren Landkreis als Erdöl-Förderhotspot von besonderer Bedeutung“.

Über eine Änderung des Bundesbergrechts soll es ab sofort einen Stopp neuer Aufsuchungs- und Fördergenehmigungen geben. Auch ein konsequentes und dauerhaftes Verbot jeder Form von Fracking fordern die Grünen. Ein entsprechender Antrag wird im November in den Landtag eingebracht. Im Landkreis Gifhorn wurde in den letzten Jahren unter anderem eine neue Erdölbohrung im Trinkwasserschutzgebiet Schönewörde durch das Landesbergamt genehmigt.

„Die Förderung und Verbrennung von Erdöl und Erdgas hat in Zeiten des Klimawandels keine Perspektive“

Imke Byl, energie- und klimapolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, erklärt: „Es ist absurd, dass immer noch weiter neue Aufsuchungs- und Fördergenehmigungen erteilt werden. Eigentlich sind sich doch alle einig: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass so viel des fossilen Kohlenstoffs wie möglich unter der Erde verbleibt. Die Förderung und Verbrennung von Erdöl und Erdgas hat in Zeiten des Klimawandels keine Perspektive.“ Aus ihrer Sicht sei es „blödsinnig und verdammt kurzsichtig“, dass die Große Koalition gerade die Fehler aus dem Atom- und Kohleausstieg wiederhole: „Fröhlich weiter bis zum Schluss Genehmigungen zu erteilen, um dann teure Entschädigungszahlungen an die Konzerne leisten zu müssen.“ Deshalb fordere ihre Partei die Landes- und Bundesregierung von CDU und SPD auf, den Ausstieg aus der Erdöl- und Erdgasförderung jetzt anzugehen und rechtzeitig zu planen. „Wir brauchen ein Ausstiegsgesetz und einen Ausstiegsfahrplan!“

Ziel ist der Einsatz von erneuerbarer Wärme und klimafreundlicher Mobilität

Die Grünen wollen einen sofortigen Genehmigungsstopp über eine Änderung des Bundesbergrechts erwirken. „Die Gesetze stellen immer noch die Interessen der Industrie über die Interessen von Anwohnenden und den Schutz von Klima und Umwelt“, so Byl. Die Förderung von Erdöl und Erdgas werde als oberstes öffentliches Interesse gewertet, dabei sei genau das Gegenteil der Fall. „Wir wollen daher das Bundesbergrecht zu einem Klimarecht ändern und auch das Landesbergamt zu einer reinen Aufsichtsbehörde weiterentwickeln, die den Ausstieg begleitet und kontrolliert.“ Ziel sei ein konsequenter Einsatz von erneuerbarer Wärme und klimafreundlicher Mobilität, um so die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu beenden und damit den Umstieg auf erneuerbare Energien bis spätestens 2040 zu erreichen. „Doch die Landesregierung stellt sich nach drei Jahren Regierungszeit immer noch schlafend und tut so, als ob wir noch Jahrzehnte Zeit hätten. Damit tut sie nicht nur den zukünftigen Generationen Unrecht, sondern auch den Förderstandorten wie unserem Landkreis.“

Fast das komplette in Deutschland geförderte Erdgas kommt aus Niedersachsen

Laut Presseerklärung von Imke Byl kämen nach wie vor 96 Prozent des in Deutschland geförderten Erdgases und 35 Prozent des Erdöls aus Niedersachsen. „Das Ziel muss sein, Deutschland zu einer klimaneutralen Energieversorgung hin zu entwickeln. Jetzt neue Importabhängigkeiten zu schaffen, steht diesem Ziel entgegen.“ Zudem zeigten zunehmend Bürgerinitiativen, dass viele Menschen in den Förderregionen die Auswirkungen der Öl- und Gasförderung nicht länger hinnehmen wollen.

Von der AZ-Redaktion