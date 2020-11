Landgericht Hildesheim verhandelt gegen Wittinger Metalldiebe

Wittingen/Hildesheim

Vor mehr als zwei Jahren sollen die beiden Brüder (24 und 31 Jahre) Altmetalle geklaut haben. Jetzt müssen sie sich vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, denn ihnen wird vorgeworfen, sich mit drei anderen Personen als Bande zusammengeschlossen zu haben.

Zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts sollen die Brüder in der Nacht zum 2. Juli 2018 gewaltsam auf das Gelände eines Schrotthändlers in Wittingen-Glüsingen eingedrungen sein. Laut Anklage durchschnitten sie dabei einen etwa 2,20 Meter hohen Maschendrahtzaun und schleppten 300 Kilogramm Erdkabel, 450 Kilogramm Messingteile und 800 Kilogramm Kupferteile vom Gelände. Der Schaden: 5600 Euro. Am 6. Juli 2018 soll es bei einem Diebstahls-Versuch auf dem Gelände gekommen sein. Hier wurde versucht, einen Stahlcontainer aufzubrechen – so die Anklage.

Anzeige

Ein dritter Tatverdächtiger wird derzeit in Rumänien vermutet

Die beiden Männer schweigen bisher zu den vorgeworfenen Taten. Mittlerweile scheint aber klar, dass es keinen dringenden Tatverdacht mehr gibt, was den Vorwurf zum Zusammenschluss zu einer Bande betrifft. Die Haftbefehle gegen die Brüder wurden deshalb bereits im vergangenen Jahr aufgehoben. Ein dritter Tatverdächtiger wird gesondert verfolgt, da er für das Gericht nicht auffindbar ist. „Er ist jetzt wohl in Rumänien“, vermutete die Vorsitzende Richterin.

Vor Gericht wurde der 74-jährige Schrottplatz-Besitzer als Zeuge gehört. Er berichtet davon, wie er das Loch in seinem Maschendrahtzaun und den Diebstahl des Altmetalls entdeckte. Er schätzte, dass zwei Männer mindestens eineinhalb Stunden benötigten, um die geklaute Menge an Altmetall vom Gelände zu schleppen. Etliche Schubkarren voll müssen es gewesen sein, so der Mann weiter. Bei dem Einbruchsversuch am 6. Juli 2018 sei er von seinem Mitarbeiter (64 Jahre) gegen 23 Uhr geweckt worden. Dieser hatte in einem Wohncontainer auf dem Gelände übernachtet, als er Krach hörte und bemerkte, dass jemand eine Hoflampe zerstört hatte. Zwei Personen habe er gesehen, die sich mehrere Minuten an einem Werkzeugcontainer zu schaffen machten. Dann sollen diese Personen verschwunden sein, ohne etwas mitzunehmen, sagte er als Zeuge aus.

Eine Zeugin schrieb sich das Kennzeichen des Wagens auf

Eine weitere Zeugin berichtete, wie sie wenige Tage vor der ersten Tat zwei Männer beobachtet haben will. Die beiden sollen sich auf dem Nachbarhof des Schrottplatzes aufgehalten haben. „Als sie mich entdeckten, hat einer so getan als müsse er urinieren, er hatte aber Arbeitshandschuhe an“, erinnerte sich die 45-Jährige. Die Angeklagten konnte sie allerdings nicht eindeutig als die Männer vom Hof identifizieren. Damals war ihr bei einem Spaziergang im Hafengebiet ein mit vier Personen besetztes Auto aufgefallen. Sie notierte sich das Wolfsburger Kennzeichen des Ford-Galaxy. So kam die Polizei auf die Spur der beiden Angeklagten. Aus Telefon-Verbindungsdaten ermittelte die Polizei, dass sich die Männer zum Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten hatten.

Ob die Beweislage für eine Verurteilung reichen wird, bezweifelte einer der Verteidiger. Er schlug vor, dass Verfahren einzustellen – die Staatsanwältin sieht das anders. Am 18. November geht der Prozess weiter.

Von Bettina Reese