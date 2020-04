„Kulturelle Frühlingsgefühle“ mit Sonja Gründemann

Wittingen

Die virtuelle Veranstaltungsreihe „Kulturelle Frühlingsgefühle“ des Kulturverein Wittingen geht in die letzte Runde. Vier Künstler waren bis jetzt bei dem Kulturprogramm fürs heimische Sofa dabei, die der Kulturverein Wittingen im Zuge der Coronavirus-Pandemie startete. Nach fünf Wochen geht diese mit der Allrounderin Sonja Gründemann nun zu Ende.

Zum Abschluss der Reihe „Kulturelle Frühlingsgefühle“ präsentiert sie einen Auszug aus ihrem vierten und aktuellen Bühnenprogramm „ Alltagswahnsinn“ und zeigt den Zuschauern ihr häusliches Chaos in Corona-Zeiten. Dabei stolpert sie frisch und frech und mit rasanter Schnelligkeit von einer Pointe zur anderen. Die Zuschauer erwartet Chaos zwischen Kindern und Karriere, Männern und Maniküre. Diese Show läuft zu normalen Zeiten nicht ohne ihren Begleiter am Klavier, Markus Schell.

In der Region bekannt

Seit dem 16. Lebensjahr genießt Sonja Gründemann eine klassische Gesangsausbildung, dazu kam später die Ausbildung in Schauspiel und Tanz. Im St. Pauli-Theater in Hamburg war sie bereits in Produktionen von „Anatevka“ und „Cabaret“ zu sehen. Mit ihren Soloprogrammen „TYPisch FRAU?“ und „ Alltagswahnsinn“ steht sie bundesweit auf der Bühne, mit der Sängerin Ester Jung bildet sie das musikalische Duo „Sonja und Ester“ und tourt als Melodic-Rock-Pop-Cover seit Jahren durch ganz Deutschland.

Das Multitalent Sonja Gründemann ist vielen Menschen aus der Region ein Begriff, denn sie wuchs in Wahrenholz auf und lebt heute als Sängerin, Schauspielerin, Rednerin und Business-Trainerin in Hamburg. Den Zuschauern ist sie bekannt unter anderem durch ihren Auftritt in Lüben anlässlich der 14. Internationalen Werkstattwoche. Sonja Gründemann kehrt immer wieder gerne für Auftritte in die Heimat zurück. So auch diesmal virtuell auf Wunsch des Kulturvereins Wittingen. Wer ihren Auftritt beim Wittinger Kulturverein sehen will, kann dies ab Montag, 27. April, unter www.kulturverein-wittingen.de, auf Facebook, Instagram oder auf YouTube.

