Wahrenholz

Manchmal kann konstruktive Kritik eine ganze Menge bewegen. So wie jetzt in Wahrenholz. Dort brachte eine Aktion der Dorfgemeinschaft 1600 Euro zusammen, nachdem Landwirt Helmut Evers sein Missfallen über einen Fernsehbeitrag kund getan hatte. Das Geld nahm am Freitag der Verein Hospizarbeit Gifhorn entgegen.

Angefangen hatte alles mit einem Beitrag im NDR-Format „DAS!“. Thema: Landwirtschaft. Kritik in diesem Beitrag, Milchbauern würden ihre Tiere nicht gut behandeln, ließ Bauer Evers aktiv werden. Der Wahrenholzer hat selbst rund 130 Kühe im Stall, wird immer wieder dafür ausgezeichnet, dass einige von ihnen mehr als 100 000 Liter Milch im Leben geben. „Das geht nur, wenn es ihnen gut geht“, so Evers. Er schrieb die NDR-Redaktion an und wurde prompt eingeladen, um in der Sendung seinen Standpunkt zu vertreten. Schon seine Fahrt ins Studio ließ erahnen, dass viele Menschen so denken wie er: Rund 60 Landwirte aus der Region standen Spalier, als er aus Wahrenholz Richtung NDR fuhr.

Eine einzelne Karte ist für Wahrenholzer Verhältnisse zu wenig

Damit nicht genug. Die Wahrenholzerin Melanie Evers sah die Sendung und sprang auf: „Ich schreibe Helmut eine Fanpost.“ Aber eine Karte allein ist dann für Wahrenholzer Verhältnisse doch ein klein wenig zu wenig. Melanie Evers holte Rolf-Dieter Schulze mit ins Boot, den Vorsitzenden der Schützengesellschaft. Gemeinsam aktivierten sie über Social Media die Schützen und andere Wahrenholzer Gruppen. Der Auftrag an die Dorfgemeinschaft: Kauft bei A&O von Annett Otto Postkarten mit Kuhmotiven und schickt diese mit einem Gruß an Helmut Evers. Und so trudelten in den nächsten Tagen so einige von den Karten bei der Familie des Landwirts ein.

„Ich wusste von nichts und habe mich nur gewundert“, so Helmut Evers bei der Spendenübergabe am Freitag, der sich aber über „den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und den hohen Stellenwert der Landwirtschaft“ freute. Dabei hatte er auch finanziell den Grundstock für die Spende gelegt – indem er die „kleine Aufwandsentschädigung“, die er vom NDR bekommen sollte, an die Hospizarbeit durchreichen wollte. Um die Summe aufzustocken, hatten Melanie Evers und Annett Otto noch eine Spendendose im Laden aufgestellt. Mit Erfolg: Insgesamt 1600 Euro übergaben die Wahrenholzer an Ingrid Pahlmann, Vorsitzende der Hospizarbeit, und weitere Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins.

Von Thorsten Behrens