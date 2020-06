Wesendorf

Wenn auch mit Verspätung, aber jetzt ist es so weit: In die Sanierung des Radwegs entlang der Kreisstraße 7 zwischen der Krümme bei Wagenhoff und Wesendorf ist Bewegung gekommen. Der alte löchrige und von Wurzeln aufgewellte Asphalt ist weg. Für Radfahrer bedeutet das aktuell eine verwegene Fahrt auf der Straße. Weniger brisant ist, was der Kampfmittelbeseitigungsdienst als Altlasten unter dem Radweg gefunden hatte.

Den Angaben von Landrat Dr. Andreas Ebel zufolge haben die Bau-Fachleute mit dem alten Asphalt kurzen Prozess gemacht. Sie hätten Mitte Juni zwei Tage gebraucht, ihn abzufräsen und zu entsorgen. Und dann haben auch die Kampfmittel-Experten nicht mehr auf sich warten lassen.

Anzeige

Zur Galerie Der alte Asphalt ist weg, die Kampfmittelräumer haben nichts Brisantes im Boden gefunden: Damit kann jetzt der Neubau des Radwegs an der K 7 zwischen Krümme und Wesendorf beginnen.

„Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war vom 16. bis 24. Juni im Einsatz. Während dieses Zeitraums wurden 435 Verdachtsstellen entlang des Radweges untersucht“, sagt Ebel. Noch zu sehen an Holzstäben mit Leuchtfarben, die aus dem Sand des Radweguntergrunds ragen und die zu untersuchenden Stellen markiert hatten. Waren dort Splitter oder Bomben im Boden? Fehlanzeige, so Ebel. „Die meisten Funde beinhalteten Metallschrott, und an einigen wenigen Stellen wurde Übungsmunition der Bundeswehr gefunden.“ Zum Beispiel Platzpatronen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Mit dem Neubau des Radwegs wird es allerdings nicht so hurtig gehen. Laut Ebel sollen die weiteren Arbeiten noch bis September andauern. Es gibt nämlich noch einiges zu tun, unter anderem weil der neue Radweg gleichzeitig eine Datenautobahn wird: „Zunächst werden nach dem Bodenabtrag die Kabelschutzrohre für das Breitbandinternetkabel verlegt“, erläutert Ebel. Danach werden Bauarbeiter den Unterbau mit einer zehn Zentimeter starken Schottertragschicht verstärken und den Oberbau mit einer acht Zentimeter starken Asphalttragschicht und einer drei Zentimeter dicken Asphaltbetonschicht herstellen.

Der Landkreis empfiehlt Radfahrern, sich Ausweichrouten zu suchen. Die gebe es über Feldwege östlich der Kreisstraße. Doch auch Autofahrer müssen sich auf Behinderungen während des Radwegebaus einstellen, nämlich auf Einbahnstraßenregelung und Umleitung. Denn die Arbeiten werden von der Fahrbahn aus vorgenommen. Deshalb sperrt der Landkreis die K 7 dann auch für Fußgänger und Radfahrer aus Sicherheitsgründen, weil nicht genug Platz zur Verfügung stehen wird.

Der Radweg-Neubau hat sich immer wieder verzögert, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise. Ursprünglich waren die Arbeiten für Herbst angekündigt, doch es kam die Notwendigkeit zur Kampfmittelprüfung hinzu, was die Verschiebung des Baustarts bis März mit sich brachte. Und dann sprengte die Corona-Krise die Pläne. Denn bei einer etwaigen Evakuierung, sollten die Kampfmittel-Experten Bomben finden, hätten während des Shutdowns die Abstandsregeln und Kontaktverbote nicht eingehalten werden können – weshalb die Suche nach Kampfmitteln zunächst auf Eis gelegt worden war.

Von Dirk Reitmeister